Die Bus- und Tramchauffeure geraten immer wieder in die Medien, oft negativ. In den Artikeln geht es um Fahrer, die von Passagieren angegriffen werden, und um Chauffeure, die während der Fahrt Mobiltelefone bedienen, obwohl das verboten ist. Daran stören sich die VBZ-Chauffeure, wie Kommentare in der Facebook-Gruppe «VBZ Fahrer» zeigen. Einer von ihnen ist der 28-jährige Refik Memedi. Er ist seit fünf Jahren Trampilot bei den VBZ.

Was stört Sie am Bild von Chauffeuren in den Medien?

Diese Woche etwa gerieten die Chauffeure in die Schlagzeilen, weil die VBZ Mühe haben, qualifiziertes Fahrpersonal zu finden. Der Beruf wird in diesen Artikeln als unattraktiv dargestellt. Die Schlagzeilen gegen Trampiloten nerven uns, weil nicht thematisiert wird, wie gern wir Trampiloten den Beruf ausüben. Tagtäglich engagieren wir uns mit Herzblut, um unsere Passagiere von einem Ort zum anderen zu bringen.

Wie erleben Sie die Kunden?

Es wird oft von Angriffen auf Chauffeure berichtet. Im Alltag erlebe ich das anders. Zu Angriffen kommt es sehr selten. Mehrheitlich sind die Kunden angenehm und freundlich. Freude habe ich, wenn mir die Passagiere einen schönen Tag wünschen oder Danke sagen, wenn ich ihnen die Tür nochmals geöffnet habe. Das ist aber nur möglich, wenn es die Verkehrssituation erlaubt.

Werden Sie von Passagieren beleidigt?

Das ist mir bisher nur einmal passiert. Ein besoffener Mann hat mich «Affe» genannt. Der Grund ist mir bis heute nicht klar. Eher das Gegenteil ist der Fall. Einige Passagiere kennt man unter den Fahrern. Dazu zählt zum Beispiel eine ältere Dame, die uns regelmässig Schöggeli vorbeibringt. Ich freue mich immer, sie zu sehen.

Wie werden Tramchauffeure wahrgenommen, die unerlaubterweise am Mobiltelefon sind?

Wir sind uns da einig: Das geht nicht. Meiner Meinung nach haben diese Personen den falschen Beruf gewählt.

Ist es belastend, im dichten Stadtverkehr unterwegs zu sein?

Als ich vor fünf Jahren Trampilot wurde, kam ich jeweils erschöpft nach Hause. Es ist anstrengend, immer bereit zu sein, sich und alle Beteiligten zu schützen. Man bekommt aber schnell ein Auge für die verschiedenen Situationen. Mich persönlich belastet die Arbeit als Chauffeur nicht. Ich bin wie gemacht für diesen Beruf.

Müssen Sie wegen des Fahrermangels mehr arbeiten?

Wenn man häufiger arbeiten möchte, ist das möglich, weil mehr Dienste frei sind. Das müssen wir aber nicht. Seit kurzem können wir auch wählen, an welchen Tagen wir arbeiten möchten. Das ist eine gute Neuerung. Die Disposition setzt sich für uns Fahrer ein. Als mein Sohn zur Welt kam, wurde ich beispielsweise sofort abgelöst, damit ich bei seiner Geburt dabei sein konnte.