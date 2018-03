Wegen Personalmangel fahren Zuger VBZ-Busse

Mersudin Becirbasic (40) ist Busfahrer bei den Zugerland Verkehrsbetrieben. In jungen Jahren ging er oft nach Zürich in den Ausgang. «Seither hat sich viel verändert», so der Chauffeur. Als sein Arbeitgeber nach Busfahrern suchte, die temporär für die Verkehrsbetriebe der Stadt Zürich (VBZ) fahren, hat er sich deshalb beworben. «Ich will die Stadt neu kennenlernen.»

Bisher ist Becirbasic im Kanton Zug gefahren, sowohl in der Stadt als auch auf dem Land. «Ich rechne damit, dass in Zürich mehr läuft als in Zug», sagt er. In Zug habe es weniger Verkehr, in den Stosszeiten kämpfe man dennoch mit dem hohen Fahrzeugaufkommen: «Wir stehen manchmal bis zu einer halben Stunde im Stau.» Im Unterschied zu Zürich sei der Fahrplan aber weniger dicht, weil viele Busse nur im Halbstundentakt verkehren.

Personalmangel entspannt sich

Die VBZ-Uniform trägt Bacirbasic bereits. Hinter das Steuer eines VBZ-Busses darf er aber erst sitzen, wenn er den fünftägigen Einführungskurs absolviert hat. In diesem Kurs lernt er zusammen mit acht anderen Chauffeuren aus dem Zugerland etwa, wie man die Busse parkiert und wäscht und wie im Falle eines Unfalls vorgegangen werden muss. Nach zwei Tagen Fahrt in Begleitung werden die neun Zuger Busfahrer dann bis Ende Jahr Dieselbusse lenken.

Mit dieser Zusammenarbeit, die auf einem Personalleihvertrag basiert, entspannt sich der akute Personalmangel bei den VBZ. Das Partnerunternehmen Zugerland Verkehrsbetriebe kann im Gegenzug den Überbestand senken, der durch das kantonale Entlastungsprogramm entstanden ist. Ende 2018 läuft der Vertrag aus. Ab dann werden die neun Aushilfen wieder in Zug fahren.

(tam)