VBZ üben im Tramtunnel Schwamendingen Notfall

Die Übung fällt in die späte Morgenspitze und soll zwischen 10 und 11 Uhr enden. Während der Übung werden zwischen den Stationen Schwamendingerplatz und Milchbuck Ersatzbusse zum Einsatz kommen, die die Fahrgäste der Linien 7 und 9 weiter befördern. Für Notfälle stellen die VBZ auch andere Transportmöglichkeiten zur Verfügung, heisst es in der Mitteilung vom Dienstagmorgen.

2,5 Kilometer ist der Tramtunnel Schwamendingen lang. Es ist das einzige grössere Tunnelbauwerk auf dem VBZ-Netz. Die Züge fahren auf diesem Abschnitt nicht wie sonst üblich auf Sicht, sondern mit einer Zugsicherung und höheren Geschwindigkeiten. Das Bundesamt für Verkehr habe in den letzten Jahren immer wieder – in der Folge von Unfällen im In- und Ausland – bauliche Anpassungen und den Einbau von zusätzlichen Sicherheitsinstallationen im Tunnel verlangt. Die VBZ seien all diesen Forderungen zeitgerecht nachgekommen.

Letzte Übung erfolgte vor zehn Jahren

Es gehöre zu den Pflichten des Betreibers, Objekte, wie zum Beispiel den Tramtunnel Schwamendingen, von Zeit zu Zeit zu beüben, teilt die VBZ mit. Die letzte, im Umfang kleinere Übung liege nun rund zehn Jahre zurück.

Beteiligt an der Übung sind neben der VBZ die Berufsfeuerwehr sowie der Rettungsdienst von Schutz und Rettung und die Stadtpolizei. Die Übungsleitung will gemäss Mitteilung die Einsatzfähigkeit der zuständigen Personen, der Installationen, die Zweckmässigkeit der internen Abläufe und die Zusammenarbeit der beteiligten Organisationen überprüfen. Die Fahrgastinformation und Kundenlenkung ist auch ein Teil davon.

(som)