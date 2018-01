Velofahrer dürfen bald durch Stadttunnel fahren

Der in den 1980er-Jahren erstellte Stadttunnel sollte A1 und A3 miteinander verbinden. In naher Zukunft wird der Tunnel aber nicht als Autobahn genutzt. Deshalb wird er nun für Velofahrer umgerüstet, wie die Stadt mitteilt. Die neue Veloverbindung wird 192 Meter lang und 25 Meter breit. In der Mitte entsteht eine Velostation mit Zugang zur Bahnhofpassage Sihlquai und damit zu den Gleisen.

Ursprünglich wollte die Stadt die neue Verbindung zwischen der Kasernenstrasse im Kreis 4 und dem Sihlquai im Kreis 5 bereits im Jahr 2014 eröffnen. Daraus wurde jedoch nichts. Das Vorhaben entpuppte sich als komplexer als angenommen.

Projekt Rämistrasse wird konkreter

Noch etwas weiter entfernt vom Baustart ist das Projekt «Balkon» an der Rämistrasse. Dort soll der Fuss- und Veloverkehr dereinst über eine Art Terrasse geführt werden. Der Stadtrat entschied, den Studienkredit für die weitere Planung um 390'000 Franken auf 800'000 Franken zu erhöhen.

Stadtrat Filippo Leutenegger (FDP) präsentierte an der jährlichen Medienkonferenz des Tiefbauamtes zudem ein Projekt, das ebenfalls dem Veloverkehr zugute kommen soll: Unter der Quaibrücke am Bellevue soll ein Radweg installiert werden. Eine Machbarkeitsstudie habe gezeigt, dass dies möglich sei. Im kommenden Jahr soll diese Velo-Unterführung öffentlich aufgelegt werden.



(sda)