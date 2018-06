Kommerz-Gegner stören friedlichen Umzug

Herausgeputzte Diven, schrille Paradiesvögel und leicht bekleidete Muskelprotze mit Luftballons – farbenfroh und friedlich zogen am Samstag an der Zurich Pride rund 19'000 Menschen durch die Zürcher Innenstadt. Sie machten sich an der diesjährigen Pride stark für die gleichgeschlechtliche Ehe.

Jessica Zuber von der Frauenorganisation Alliance F brachte das Anliegen der Demonstranten auf den Punkt: «Protestanten haben gewartet, bis sie Katholiken heiraten durften, Bürgerliche haben gewartet, bis sie Adelige heiraten durften – jetzt ist es Zeit, dass auch die Menschen der LGBT-Community heiraten dürfen.»

«Stimmung war besonders gut»

Die hohe Anzahl Teilnehmer am Umzug freut die Organisatoren, wie Anne-Sophie Morand, Politikverantwortliche des Zurich Pride Festivals, sagt: «Die Bilanz ist sehr erfreulich. Die Anzahl Demonstrierender vom Vorjahr konnte um sagenhafte 5000 Personen gesteigert werden.» Der Umzug sei dadurch länger gewesen als in den letzten Jahren und habe dementsprechend viele Zuschauer angelockt.

Auch die Stimmung sei dieses Jahr besonders gut gewesen. Für eine kurze Unruhe sorgten allerdings acht Gegendemonstranten, die nichts mit der Pride zu tun hatten. Sie starteten eine «queer-feministische und antikapitalistische Intervention», die sich gegen die omnipräsenten Sponsoren und die unreflektierte Teilnahme der Polizei richtete, wie die Aktivisten in einer Mail schreiben.

Polizei bestätigt Festnahmen

Doch die Aktion dauerte nicht lange – die Polizei schritt ein und nahm die acht Aktivisten vorübergehend fest. Die Art und Weise der Festnahme verurteilen die Aktivisten: «Die Polizei griff ohne Zögern ein und nahm gewaltvoll und mit unerwarteter Härte die acht Aktivisten fest.»

Die Polizei bestätigt die Festnahmen. Eine Gruppe von acht Personen habe den sonst friedlichen Umzug gestört. «Als die Gruppe ein zweites Mal für Unruhe sorgte, haben wir sie zur Kontrolle auf die Wache gebracht und eine Wegweisung erteilt», sagt Brigitte Vogt, Sprecherin der Stadtpolizei Zürich. Von anderen Vorkommnissen im Rahmen der Zurich Pride habe man keine Kenntnis.

«So etwas kann man kaum verhindern»

Die Organisatoren bedauern den Zwischenfall. Es gebe immer wieder Menschen, die sich in den Umzug einschleusen, um die Aufmerksamkeit zu nutzen. Morand: «So etwas kann man kaum verhindern, aber 99,9 Prozent sind ja gekommen, um für die Eheöffnung zu demonstrieren. Das ist die Hauptsache und ihnen gilt der Fokus.»

