Verletzte Velofahrer, weil Autotür plötzlich aufgeht

Es ist die Horrorvorstellung für jeden Velofahrer, was einer 21-Jährigen in Winterthur passiert ist: In der Nacht auf Samstag fuhr sie auf der Pflanzschulstrasse. In der Nähe des Bads Geiselweid parkierte eine 31-Jährige ihr Auto auf den Längsfeldern der Strasse. Als sie die Türe öffnete, übersah sie die Velofahrerin. Laut der Stadtpolizei Winterthur zog sie sich bei der Kollision lediglich leichte Schürfwunden zu. Es entstand ein Sachschaden von rund 1500 Franken.

Wie ein Einsatzleiter bei der Stapo sagt, kollidiert in Winterthur ab und zu ein Velofahrer mit geöffneten Autotüren. Wie viele solche Unfälle sich ereignen, kann er nicht genau sagen: «Zum Glück verletzt sich aber kaum ein Velofahrer dabei ernsthaft.»

Pro Jahr krachen in Zürich durchschnittlich 40 Velofahrer in Autotüren

Im Falle des Unglücks an der Pflanzschulstrasse führte zwar kein Radstreifen an den parkierten Autos vorbei, es ist aber laut dem Einsatzleiter auch Velofahrern erlaubt, dort entlangzufahren. Velostreifen neben parkierten Autos seien in Winterthur keine Seltenheit: «So oder so sollten Autoinsassen beim Öffnen der Tür vorsichtig sein und Velofahrer ihr Tempo anpassen.»

In der Stadt Zürich sind laut Dienstabteilung Verkehr im vergangenen Jahr 52 Velofahrer mit Autotüren kollidiert. Im Schnitt gehen jährlich rund 40 solche Meldungen ein. «Wie alle Unfallzahlen im Veloverkehr der Stadt Zürich haben auch die Unfälle infolge Öffnen der Fahrzeugtür in den vergangenen Jahren zugenommen, hauptsächlich weil es immer mehr Veloverkehr gibt», sagt Wernher Brucks, Leiter Verkehrssicherheit bei der Dienstabteilung Verkehr. Bei knapp der Hälfte der Fälle verletze sich der Velofahrer, in zehn Prozent sogar schwer.

Sicherheitsabstand hilft, Unfälle zu vermeiden

«Auf vielen Strassen haben wir bereits Radstreifen eingerichtet, die einen Sicherheitsabstand zu den Parkfeldern von 50 Zentimetern einhalten», so Brucks. Es gebe aber immer noch Velostreifen, die bei Möglichkeit erst im Rahmen von Bauprojekten verbreitert werden können, weil der Strassenraum dazu neu aufgeteilt werden müsse.

Im 360-Grad-Video der Stadt Zürich wird auf das Problem aufmerksam gemacht.

Velowege als «Todeszonen»

Für Dave Durner, Geschäftsführer von Pro Velo Zürich, sind Radstreifen entlang von parkierten Autos «Todeszonen». «Zum Glück gibt es diese immer weniger.» Ob Radstreifen oder nicht, rät er Fahrradfahrern einen Abstand von mindestens einem Meter zu halten, wenn sie seitlich an Autos vorbeifahren: «Auch wenn sich Autofahrer ärgern, weil sie Velos nicht mehr so leicht überholen können.» Ebenfalls sollten laut Durner Autofahrer schon in der Ausbildung stärker auf die Gefahr beim Türöffnen hingewiesen werden: «In Holland etwa ist es normal, dass Fahrer Autotüren mit der rechten Hand aufmachen. So schauen sie automatisch nach hinten.»

Er ist selbst schon in eine Autotüre gedonnert, als er an einer stehenden Kolonne vorbeifuhr. «Beim Volkshaus öffnete eine Beifahrerin plötzlich die Türe. Ich hatte keine Chance mehr zu bremsen.» Er habe sich beim Unglück glücklicherweise lediglich Schürfwunden hinzugezogen: «Mein Velo war aber kaputt.»

