Vermieter verlangt 27'000 Fr Kaution in bar

Eine fünfköpfige Familie suchte in der Stadt Zürich eine neue Bleibe, weil ihre 70-Quadratmeter-Wohnung zu klein geworden war. Am Stadtrand bewarb sie sich für eine Soussol-Wohnung mit vier Zimmern, obwohl die Miete von knapp 3000 Franken am oberen Limit für die Eltern mit drei Buben ist.

Offen gab das Ehepaar Auskunft, wie der «Blick» schreibt: Arbeitszeugnisse, Betreibungsregisterauszug, Lebenslauf – alles war in Ordnung. Der Vermieter, eine Privatperson, verlangte dann noch schriftlich zusätzlich die Steuererklärung, damit er die Vermögenslage einschätzen könne. Zudem stand im Schreiben: «Vorausgesetzt, wir kommen zum Schluss, dass Sie Vermögen haben: Wären Sie bereit, eine Mietkaution von neun Monatsmieten zu zahlen (direkt cash bei uns als Vermieter zu deponieren)?» Ansonsten könne er die Bewerbung nicht bis zum Schluss im Rennen lassen. Das Ehepaar wollte jedoch keine Kaution von 27'000 Franken in bar zahlen.

Illegale Praxis

Der Vermieter hingegen sieht sich im Recht. Mit der Kaution habe er der Familie, weil er selber Familienvater sei, entgegenkommen wollen. Ein Kautionskonto habe er nicht eröffnen wollen, da er wisse, dass neun Monatsmieten als Kaution nicht erlaubt seien, sagt er zur Zeitung.

Dass diese Praxis illegal ist, bestätigt Ruedi Spöndlin, Rechtsberater beim Schweizerischen Mieterverband. Erlaubt seien maximal drei Monatsmieten. Die Familie hätte theoretisch den Vertrag unterzeichnen – und die Kaution danach zurückfordern können. Wäre der Vermieter laut Spöndlin darauf nicht eingegangen, hätte man das bereits überwiesene Geld als Mietvorschuss abrechnen können.

Ob jemand die hohe Kaution von 27'000 Franken inzwischen bezahlt hat, ist laut dem «Blick» nicht bekannt.

(som)