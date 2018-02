Vier Kätzchen im Wald ausgesetzt

Eine Spaziergängerin meldete am Sonntagnachmittag kurz nach 14 Uhr, dass sie im Wald am Eschenberg bei Winterthur mehrere offensichtlich ausgesetzte Katzen gefunden habe. Die ausgerückte Patrouille der Stadtpolizei Winterthur fand vier verängstigte Kätzchen in schlechtem Allgemeinzustand.

Die Tiere wurden vom Tierrettungsdienst abgeholt und untergebracht. Wer die Tiere ausgesetzt hat, ist unbekannt.

Da das Aussetzen von Haustieren einen Verstoss gegen das Tierschutzgesetz darstellt, hat die Stadtpolizei Winterthur entsprechende Ermittlungen aufgenommen und sucht den Halter der Tiere.





(mon)