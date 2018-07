Volvo besetzt gleich vier Parkplätze für Behinderte

«Um Himmels willen», dachte ein Leser-Reporter, als er kürzlich in die Einstellhalle Uetlihof bei der Credit Suisse kam. Dort stand nämlich ein Volvo aus dem Kanton Baselland so auf den Behindertenparkplätzen, dass kein einziges der vier Felder mehr frei war: «Und es war nicht mal ein entsprechender Ausweis im Fahrzeug.» «Wie kann man nur so dreist sein?» Was mit dem Auto passiert ist, weiss er aber nicht. «Ich habe leider keine Anzeige gemacht.»

Umfrage Sollte man Falschparkierer mit hohen Bussen bestrafen? Ja, auf jeden Fall, das ist doch mühsam, wenn die so stehen bleiben.

Nein, das wäre doch völlig übertrieben.

Ich parkiere selbst manchmal so.

Ist mir egal.

Gemäss einer Sprecherin der Credit Suisse ist dieses Verhalten auf den Besucherparkplätzen der Bank absolut inakzeptabel: «Die Credit-Suisse-Parkplätze im Uetlihof werden von unserem hauseigenen Sicherheitsdienst auf Falschparker hin regelmässig kontrolliert. Unser Sicherheitsdienst nimmt auch via Empfang Reklamationen entgegen und bietet die Polizei bei Bedarf auf.» In diesem Fall, sei das Auto wohl schon vor dem Rundgang weggefahren: «Auch gingen keine Meldungen ein.»

Bei einer Anzeige würde es laut Stadtpolizei-Sprecher Marco Bisa eine Busse geben. Diese könnte auf einem Privatparkplatz wegen der Bearbeitungsgebühren sogar höher ausfallen als auf einem öffentlichen Parkplatz. Dort beträgt die Busse für das ungerechtfertigte Parkieren auf Behindertenparkplätzen 120 Franken.

