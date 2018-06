Was ist das für eine Wolke über der Schweiz?

Mehrere Leser-Reporter berichten von einer ungewöhnlichen Wolke über der Schweiz. Besonders in der Region Zürich fiel sie auf. «Haben wir ein atomares Problem?», fragt ein Leser-Reporter. Auch auf Twitter werden Fotos der Wolke geteilt.

Ich hoffe, das ist ein Cumulonimbus und nicht etwas anderes... ☢️ pic.twitter.com/7ykyKtjnvF — Massimo Diana (@MassimoDiana) 20. Juni 2018

«Eine typische Sommergewitterwolke»

Meteonews-Experte Nicola Möckli gibt Entwarnung: «Das ist eine klassische Gewitterwolke, ein Cumulonimbus.» Auch vom Ufer des Bodensees aus, wo er sich gerade befinde, sei die Wolke zu sehen. Der Meteorologe erklärt: «Es ist nichts ungewöhnliches, aber man sieht die Wolke besonders gut, weil der Himmel sonst sehr klar ist.»

Die Gewitterwolke sei zuerst etwa 12 bis 14 Kilometer in die Höhe gewachsen, bis sie an die Sperrschicht gestossen war und sich dann in die Breite geformt habe, beschreibt Möckli. An der «typischen Sommergewitterwolke» seien auch die hohen Temperaturen beteiligt.

(sil)