«Die Wertschätzung ist noch wertvoller als Geld»

Die VBZ-Chauffeurin A. S.* hat am Abend des 24. Dezember eine kleine Überraschung erhalten: «Ich fuhr auf der Linie 69, als eine ältere Dame zustieg. Dann drückte sie mir ein geschlossenes Couvert in die Hand.» Sie habe sich natürlich sofort herzlich bedankt, habe aber den Umschlag nicht öffnen können, da sie habe weiterfahren müssen. «Die Frau hat mir gesagt, dass sie an Weihnachten immer einen Chauffeur mit einem Couvert beschenkt», so S.

Umfrage Haben Sie in diesem Jahr jemandem Trinkgeld gegeben? Ja, bei jeder Gelegenheit.

Ja, dieser Person, die mich langsam kennt und immer weiss, was ich will.

Ja, immer wieder im Restaurant.

Nein, ich brauche das Geld selber.

40 Franken Bargeld im Couvert

Als S. am Endbahnhof ankam und den Briefumschlag öffnete, war sie unglaublich gerührt: «Die Frau hat eine extrem dankbare und herzige Karte geschrieben und 40 Franken dazugelegt – da wurde mir leider wieder einmal bewusst, dass sich die Fahrgäste öfter beschweren als bedanken.» Umso grösser war die Freude, dass es auch Kunden gibt, die den Effort des Personals wertschätzen. «Klar, das Geld ist schön, aber für mich ist die Wertschätzung der Kundin noch wertvoller.»

Dass bei den VBZ Reklamationen häufiger vorkommen als Dank und Lob kann auch Sprecher Andreas Uhl bestätigen: «Das ist normal bei Unternehmen, die ein Contact-Center haben.» Trotzdem ist man bei den VBZ über jede Rückmeldung froh: Während Kritik Verbesserungspotenzial aufzeigt, wisse man mit Lob, dass man auf dem richtigen Weg sei.

«Grenze klar nicht überschritten»

Dass sich Pendler direkt beim Fahrpersonal mit einem Trinkgeld bedanken, komme immer wieder vor. «Beispielsweise wenn Fahrgäste regelmässig mit demselben Chauffeur fahren», sagt Uhl.

Doch ist es eigentlich rechtens, als Chauffeur Geld anzunehmen? «Die sogenannte ‹Annahme von Geschenken› ist für alle städtischen Angestellten geregelt.» Dabei ist eine klare Grenze definiert. Uhl: «Diese wird in solchen Fälle aber ganz klar nicht überschritten.»

Wem haben Sie zur Weihnachtszeit Danke gesagt und ein Trinkgeld gegeben? Ihrem Lieblings-Pizzakurier? Dem Coiffeur, dem sie ihr Haar anvertrauen? Den Kioskangestellten, die ihre bevorzugte Tabakmarke kennen? Der Putzfachkraft, die ihre Wohnung sauber hält? Den Busfahrern oder Trampiloten, die sie täglich zur Arbeit fahren? Den Pöstlerinnen oder Pöstlern, die ihre Pakete und Briefe bringen? Dem Barkeeper, der ihren Lieblingsdrink auswendig kennt? Dem Verkaufspersonal ihres bevorzugten Ladens? Erzählen Sie uns Ihre Geschichte via E-Mail auf feedback@20minuten.ch mit dem Betreff Trinkgeld.

*Name der Redaktion bekannt.

(tür)