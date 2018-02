Welchem Kandidaten gehört welcher Slogan?

Wer Wahlkampf betreibt, braucht einen griffigen Slogan. Das gilt auch für die Wahlen um die neun Sitze im Zürcher Stadtrat. GLP-Kandidat Andreas Hauri beispielsweise nimmt einen Hashtag für sich in Anspruch. Stadtrat Richard Wolff arbeitet mit einem Wortspiel, wofür sich sein Familienname bestens eignet. SVP-Politikerin Susanne Brunner dagegen versucht mit einem simplen Slogan zu punkten: Sie will in den Stadtrat – wie die anderen Kandidaten auch.

Kennen Sie die Slogans der Kandidaten? Dann versuchen Sie im Quiz, die Werbesprüche den Kandidaten zuzuordnen.

(tam)