Welpe darf nicht einreisen wegen Zwischenlandung

«Meine Schwester konnte sich nicht einmal vom Malteser-Welpen Leo verabschieden», sagt A. Durmic*. Leo sei ihr am Flughafen Zürich einfach weggenommen worden. Dabei hätte sich die ganze Familie auf den süssen Hund gefreut. Die Schwester sei auf dem Rückweg von Bosnien gewesen und habe in der serbischen Hauptstadt Belgrad einen Zwischenstopp eingelegt.

Der drei Monate alte Welpe wurde am Dienstagabend vom Zoll beschlagnahmt und in Quarantäne gebracht, wie das Bundesamt für Lebensmittelsicherheit und Veterinärwesen (BLV) bestätigt. «Wenn wir Leo nicht innerhalb von 60 Tagen abholen und mit ihm ausreisen, wird er eingeschläfert», so Durmic.

«Leo hat alle Impfungen»

Die Familie versteht die Welt nicht mehr: Der Züchter in Bosnien habe alle nötigen Vorkehrungen für den Import in die Schweiz getroffen. Der Welpe habe alle Impfungen, sei gechipt und habe einen Tierpass. «Wir haben uns vor der Einreise ganz genau informiert», so Durmic.

Grund für die Beschlagnahmung durch den Zoll: Serbien gilt als Tollwut-Risikoland. «Wäre meine Schwester direkt aus Bosnien gereist, wäre das kein Problem gewesen», sagt Durmic.

«Tollwut ist sehr gefährlich»

Beim BLV erklärt man den Vorgang wie folgt: Beim Import von Tieren werde zwischen der Einreise aus der EU und der Einreise aus Drittstaaten unterschieden. Zudem gebe es bei den Drittstaaten eine zusätzliche Abgrenzung.

«Es gibt Drittstaaten mit geringem Tollwut-Risiko und solche mit einem höheren», sagt BLV-Sprecherin Nathalie Rochat. Da Serbien laut dem BLV zu den Tollwut-Risikoländern gehört, dürfen Hunde nicht vor dem 7. Lebensmonat in die Schweiz einreisen: «Sie benötigen nicht nur eine Tollwutimpfung, sondern auch einen Antikörpertest – und dieser Prozess dauert eine gewisse Zeit.»

Happy End für Leo in Sicht

«Wir müssen in solchen Fällen streng handeln – Tollwut ist für die Bevölkerung sehr gefährlich», sagt Rochat. Dabei spiele es für das BLV keine Rolle, ob es sich um einen Welpen oder älteren Hund handelt: «Wir wollen die Leute darauf aufmerksam machen, dass auch ein süsser Welpe Krankheiten mitschleppen kann – vor allem aus einem Risikoland.»

Für den dreimonatigen Leo ist aber ein Happy End in Sicht. «Meine Schwester wird am Mittwochabend wieder mit ihm ausreisen und dann mit einem Direktflug von Bosnien oder Kroatien zurückreisen», so Durmic. Dann solle die Einreise ohne Probleme klappen.

*Name bekannt

(mon)