Gas-Leck in Winterthur ist repariert

In der Nähe des Winterthurer Bahnhofs an der Konradstrasse wurde am Montag kurz nach 11 Uhr bei Bauarbeiten eine Gasleitung angebohrt. Daraufhin strömte massiv Gas aus. Die Polizei sperrte die Umgebung ab. Feuerwehr, Sanität und Gaswerk waren im Einsatz, wie die Stadtpolizei Winterthur mitteilt.

Die Anwohner wurden unter anderem per Megafon aufgefordert, Fenster und Türen geschlossen zu halten und nicht zu rauchen, weil Explosionsgefahr bestand. Die Bevölkerung wird dringend gebeten, das Gebiet zu meiden beziehungsweise grosszügig zu umfahren.

Eine Person musste ins Spital

Das Gas wurde abgepumpt und nach oben abgeleitet, wie Stapo-Sprecher Michael Wirz vor Ort sagt. Der Gasaustritt habe mittlerweile gestoppt werden können. Alle Sperrungen seien wieder aufgehoben. Bisher sei eine Person zur Sicherheit ins Spital gebracht worden. Sie klagte über Kopfschmerzen.



Das Gas wird beim betroffenen Loch abgepumpt. (Video: duf)

Die Lage sei stabil und es bestehe keine unmittelbare Gefahr für die Bevölkerung. Beim ausgetretenen Gas handelte es sich um ungiftiges Erdgas. Warum die Leitung angebohrt wurde, sei noch unklar und wird derzeit abgeklärt.

Das Gebiet um die Konradstrasse ist derzeit abgesperrt.

Die Polizei ist vor Ort.





Gasaustritt an der Konradstrasse/Rudolfstrasse: Die Situation ist unter Kontrolle. Der Bahnbetrieb ist nicht beeinträchtigt; Reparaturarbeiten an der Leitung sind im Gang; das Gebiet bleibt weiterhin gesperrt. — Stapo Winterthur (@StapoWinterthur) 5. März 2018

(duf/tam)