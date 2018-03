«Linke glauben, dass sich Zürich alles leisten kann»

Die Bürgerlichen haben im Zürcher Stadtrat und Gemeinderat nicht mehr viel zu melden – Rot-Grün hat an den Wahlen vom letzten Sonntag kräftig abgesahnt. Wie der «Tages-Anzeiger» schreibt, sieht sich jetzt vor allem die Alternative Liste (AL) gefordert, der dominanten SP auf die Finger zu schauen.

Bereits am Abend nach den Wahlen schrieb die AL, die ebenfalls zugelegt hatte, in einer Medienmitteilung: «Die AL setzt einen klaren sozialen Kontrapunkt von links und wehrt sich mit aller Kraft dagegen, Zürich in ein rosa-grün-liberales 2000-Watt-Biotop für Gutqualifizierte und Gutverdienende zu verwandeln.»

Fraktionschef Andreas Kirstein meint damit etwa den Bereich Wohnen, wie er auf Anfrage sagt: «Gerade bei der Sanierung von günstigen Wohnungen muss man darauf achten, dass Geringverdienende nicht vertrieben werden.» Dies sei sogar in Genossenschaftssiedlungen passiert, wo in den letzten Jahren viele Ersatzneubauten erstellt wurden: «Das Gleiche droht auf der Rosengartenstrasse. Dort können die Wohnungen viel teurer werden, wenn der Tunnel erst mal da ist.»

«Böses Erwachen»

Das Thema Wohnen beschäftigt auch die FDP, sagt Fraktionspräsident Michael Schmid: «Die Linken wollen den staatlichen Wohnbau massiv fördern. Damit könnten aber Private ausgebremst werden, was am Ende zu weniger Wohnraum führt.» Ebenfalls warnt er vor ungebremsten Ausgaben: «Viele Linke glauben, dass sich die Stadt Zürich alles leisten kann.» Dies könne zum bösen Erwachen führen. Ebenfalls könnten jetzt dringende Reformen in der Verwaltung aufgeschoben werden, so Schmid: «Das befürchte ich vor allem bei den Stadtspitälern.»

Auch GLP-Fraktionspräsidentin Isabel Garcia befürchtet, dass nun in Zürich das Geld mit vollen Händen ausgegeben wird: «Obwohl wir seit Jahren rekordhohe Steuereinnahmen haben, weist das Budget stets ein Defizit auf. Auch hat die Stadt 5,5 Milliarden Schulden – davon ist leider nie die Rede.» Dies werde sich wohl bei der Dominanz der Linken kaum ändern.

«Geschenke» für die Bürger?

Von gesunden Stadtfinanzen spricht hingegen Davy Graf, Fraktionspräsident der SP: «Die Stadt besitzt fast 1 Milliarde Eigenkapital.» Diese gute finanzielle Ausgangslage erlaube es, der Bevölkerung etwas zurückzugeben, was man ihr im Wahlkampf versprochen habe: «So wollen wir in den nächsten Jahren in bessere Velo- und Fussgängerwege sowie den ÖV investieren. Auch soll es mehr günstige Wohnungen geben, damit auch Geringverdiener hier leben können.»

Diese «Geschenke klingen ja gut», findet der Stadtzürcher SVP-Präsident Mauro Tuena: «Allerdings werden sie von einer Minderheit finanziert, die hohe Steuern zahlt.» Er befürchtet, dass solche finanzkräftige Zürcher die Stadt aus Frust längerfristig verlassen werden, wenn das Geld so grosszügig ausgegeben wird: «Dann werden die Einnahmen nicht mehr so sprudeln.» Deshalb sei es wichtiger denn je, dass die Bürgerlichen ihre Anliegen mit Referenden oder Initiativen durchbringen: «So können sie ihre verlorene Macht etwas kompensieren.»

(som)