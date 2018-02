Eine tote Person nach Wohnungsbrand

Eine Person ist am Sonntagabend bei einem Brand in einer Wohnung in Zürich gestorben. Deren Identität ist noch unbekannt. Auch die Ursache, die zum Feuer geführt hatte, steht noch nicht fest.

Kurz nach 23.30 Uhr hatte ein Passant gemeldet, dass es im fünfstöckigen Gebäude an der Hildastrasse 15 im Kreis 4 brenne. Beim Eintreffen von Schutz & Rettung und der Stadtpolizei Zürich stand die Wohnung im vierten Obergeschoss bereits in Vollbrand.

Todesursache und Identität noch unklar

Während den Löscharbeiten stiessen die Rettungskräfte auf eine verstorbene Person. Die Todesursache ist noch unklar, wie Schutz & Rettung und die Stadtpolizei am Montag gemeinsam mitteilten.

Die Einsatzkräfte kämpften mit mehreren Tanklöschfahrzeugen und Autodrehleitern gegen die Flammen. Die Löscharbeiten im Bereich des Dachstockes gestalteten sich dabei sehr aufwändig und schwierig. Ein Übergreifen der Flammen auf Nachbarhäuser konnte verhindert werden.

Opfer ist eine ältere und alleinstehende Person

Die meisten Bewohner konnten gemäss Mitteilung das Mehrfamilienhaus selbständig verlassen oder wurden durch die Einsatzkräfte evakuiert. Eine Person im fünften Stock wurde mit einer Autodrehleiter geborgen. Eine Person musste wegen Rauchintoxikation hospitalisiert werden, zwei weitere wurden ambulant behandelt.

Die Bewohner sind schockiert. Wie es zum Feuer kam, können sie sich nicht erklären, wie ein Augenschein von 20 Minuten vor Ort zeigt. Alle haben Unterschlupf bei Freunden oder im Hotel gefunden, wie eine Anwohnerin erzählt: «Ich bleibe sicher noch eine Nacht im Hotel. Wir haben derzeit kein warmes Wasser und die Heizung funktioniert nicht.» Laut den Anwohnern ist die tote Person in der Wohnung im vierten Stock gefunden worden. «Diese ist komplett ausgebrannt», so Eigentümer-Vertreterin Bettina Werdin zu 20 Minuten. Beim Opfer handle es sich um eine ältere und alleinstehende Person.

Der Sachschaden wird auf mehrere 100'000 Franken geschätzt. Die Brandermittler der Kantonspolizei, Detektive der Stadtpolizei und Rechtsmediziner klären nun ab, weshalb das Feuer ausgebrochen ist und woran die aufgefundene Person verstorben ist.

(sda/mon)