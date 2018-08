Zügelt Roger Federer bald nach Rapperswil-Jona?

In Rapperswil-Jona SG entsteht ein kleines Schmuckstück mit Seeanstoss. Die Parzelle Seegubel an der Zürcherstrasse in Kempraten ist eine der letzten freien Bauplätze mit Zugang zum Zürichsee und mit Blick aufs Schloss. Sie hat eine Fläche von 1,6 Hektaren und soll laut Experten 40 bis 50 Millionen Franken kosten.

Das Grundstück soll nun überbaut werden, wie die «Zürichsee-Zeitung» schreibt. Offenbar würden sich auch prominente Schweizer dafür interessieren. In der Immobilienbranche halte sich das Gerücht, dass Tennisstar Roger Federer mit der Parzelle liebäugele. Eine Bestätigung liegt weder von der Eigentümerin noch von der Stadt vor.

Federer trainiert nebenan

Das Grundstück dürfte Federer allerdings kennen. Es liegt in der Nähe zu einem privaten Tennisplatz, der dem Multimilliardär Jorge Paulo Lemann gehört. Darauf trainiert Federer ab und zu, wie die Regionalzeitung weiss. Zudem habe sich Federer schon einmal für ein Grundstück interessiert, das im benachbarten Hombrechtikon ZH liegt.

Der Schweizer Tennisstar besitzt bereits ein Grundstück in der Zürichsee-Gemeinde Herrliberg und sein aktueller Wohnsitz ist in Valbella im Kanton Graubünden. Sein Anwesen im Steuerparadies Wollerau SZ hat er dieses Jahr verkauft.

(tam)