Zürcher Elche verputzen 1500 Weihnachtsbäume

Bis kurz vor Weihnachten heiss begehrte Ware, danach unverkäuflich: Jedes Jahr werden Unmengen von Weihnachtsbäumen nicht verkauft. Eine tierische Art des Recyclings wird im Zürcher Wildnispark durchgeführt: Dort dürfen sich die Elche über die 1500 bis 2000 nicht verkauften Christbäume vom Coop hermachen. «Wir verfuttern auch Bäume von Plantagen, die für den Verkauf zu gross oder nicht schön genug sind», erklärt Tierpfleger Lukas Ackermann.

Die Pflanzenfresser aus Schweden lieben vor allem die nährstoffreichen Teile wie Zweige, Knospen und Nadeln. Anfang Winter stellen sie ihre Nahrung ohnehin von Laub- auf Nadelbäume um. Die Christbäume sind deshalb sehr willkommen.

Wachs und Lametta nicht willkommen

Momentan leben im Wildnispark Zürich vier erwachsene Elche und drei Jungtiere. «Die Bäume, die an den Tagen nach Weihnachten aus der ganzen Region angeliefert werden, reichen etwa bis Ende März», sagt Ackermann.

In Sachen Baumsorte sind die Elche nicht heikel. Sie fressen alles, egal, ob Rottanne oder Nordmanntanne. Nicht willkommen sind einzig gebrauchte Bäume. Lametta- und Wachsreste wären schädlich für die Tiere. Und der Aufwand, jeden einzelnen Baum zu kontrollieren, wäre für die Stiftung Wildnispark zu gross.

Herbizide in den Bäumen

Ganz unproblematisch sind die Bäume aber nicht: Vor einigen Tagen wurde bekannt, dass viele Weihnachtsbäume mit Herbiziden behandelt werden. Diese seien aber für die Tiere nicht schädlicher als für die Menschen, denn dieselben Stoffe seien auch oft im Gemüse und in den Früchten aus dem Supermarkt enthalten, sagt Ackermann.

Trotzdem: «Es ist problematisch, dass so viel Gift in die Umwelt und somit auch in die Nahrungskette gelangt.»

(tür/sda)