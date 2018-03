Gymi-Schüler zu schlecht in Deutsch und Mathe

Zürcher Gymi-Schüler sollen mehr Mathe und Deutsch büffeln – das fordern die Universitäten und die ETH. Zwar würden Zürcher Maturanden im gesamtschweizerischen Vergleich leicht besser abschneiden als der Durchschnitt, aber das Niveau in den Fächern Deutsch und Mathematik sei zu tief.

Damit ein prüfungsfreier Übertritt von den Gymnasien an die Hochschulen auch zukünftig möglich bleibt, will die Zürcher Bildungsdirektion mit einem neuen Konzept das Niveau in Mathe und Deutsch verbessern. Dabei wolle man aber nicht die Aufnahmeprüfungen strenger machen, sondern die gymnasiale Ausbildung verbessern, schreibt das SRF-«Regionaljournal Zürich/Schaffhausen».



Schulleiter begrüssen das neue Konzept

Zudem sollen die Lehrer ein Mitspracherecht erhalten: «Jedes Gymnasium soll ein eigenes Konzept erarbeiten können», sagt Hans Peter Höhener vom Zürcher Mittelschul- und Berufsbildungsamt. Damit hätten die Gymnasien mehr Gestaltungsmöglichkeiten – die einen könnten auf spezielle Förderkurse setzen, während die anderen die gegenseitige Hilfe unter den Schülern fördern.

«Die Problematik ist uns bewusst», sagt Martin Zimmermann, Präsident der Schulleiterkonferenz. Deshalb begrüsse man im Grossen und Ganzen die neuen Ideen der Bildungsdirektion. Jedoch liege das Problem nicht bei den Schülern: «Der Unterricht in diesen Fächern wurde um ein Viertel abgebaut», sagt Zimmermann.

Andere Fächer könnten zu kurz kommen

Es wird befürchtet, dass andere Fächer zu kurz kommen könnten, wenn man sich wieder vermehrt auf die Problemfächer Mathe und Deutsch konzentriert. Man wolle das neue Konzept der Bildungsdirektion abwarten.

Die ersten Vorschläge sollen im Sommer 2018 folgen. Danach müsste nur noch der Kanton das Geld für die Umsetzung der Massnahmen zur Verfügung stellen.

