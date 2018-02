Zürcher Stadtpräsidentin boykottiert die SMAs

«Letztes Jahr habe ich live miterlebt, wie 15 von 16 Awards an Musiker gingen», sagte die Zürcher Stadtpräsidentin Corine Mauch (SP) am Mittwochabend an einem Event im Rahmen der Swiss Music Awards mit dem Titel «Hat die Schweizer Popszene ein Frauenproblem?». Die einzige Musikerin habe in der Kategorie «Best Female Solo Act» gewonnen. «Dort mussten sie eine Frau nehmen», so Mauch. Das habe sie dermassen geärgert, dass sie den Zuständigen einen Brief geschrieben habe.

«Wieso gibt es in der Academy-Jury nur acht Frauen und mehr als 40 Männer und wieso gab es im letzten Jahr keinen einzigen weiblichen Live-Act», fragt die Stadtpräsidentin in die Runde. Es gebe keinen Zweifel, dass Frauen in der Schweizer Popmusik-Szene massiv untervertreten sind. «Zum Beispiel in den Charts, in den Line-Ups der grossen Festivals, in den Clubs oder eben beim grössten Schweizer Musikpreis.»

Sie erwarte von einer Institution wie den Swiss Music Awards, dass sie gegen diese Entwicklung steuere und Frauen die verdiente Bühne und Ehre erweise. Doch: «Auch die Bilanz der diesjährigen SMA-Nominationen ist ernüchternd – unter 39 Nominierten hat es gerade mal sechs Frauen», sagt Mauch. Und bei den Showacts würden erneut keine Musikerinnen im verdienten Rampenlicht stehen. «Ich habe mich darum entschieden, dieses Jahr nicht an die Award-Show zu gehen», sagt die Stadtpräsidentin.

(wed)