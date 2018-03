Stadtrat plant 700 neue Wohnungen

Der Zürcher Stadtrat plant auf dem rund 65'000 Quadratmeter grossen Areal Leutschenbach in Zürich-Oerlikon ein neues Quartier. Ab 2021 sollen 700 Wohnungen, Gewerbeflächen, ein Alterszentrum, ein Schulhaus und ein öffentlicher Park entstehen. Als Richtgrösse für eine komplette Umsetzung nannte Hochbauvorsteher André Odermatt (SP) das Jahr 2025.

Rund 210 Anträge sind während der öffentlichen Auflage der Gestaltungspläne «Thurgauerstrasse» eingegangen. Aufgrund dieser Rückmeldungen hat die Stadt die Pläne reduziert, auch aus Rücksicht auf das angrenzende Einfamilienhaus-Quartier. Am meisten bewegt habe der Übergang vom geplanten Quartier in die bestehende Nachbarschaft, so André Odermatt.

«Kein Riegel zum bestehenden Quartier»

Um Rücksicht auf das «kleinstrukturierte Einfamilienhausquartier» zu nehmen, sei die erlaubte Gebäudehöhe um ein Vollgeschoss reduziert worden. Einen Riegel gegenüber dem bestehenden Quartier soll es nicht mehr geben. Zudem soll etwa das alte Schützenhaus erhalten und in den neuen öffentlichen Park eingebunden werden.

Weiterhin wären auf dem Areal aber auch drei Hochhäuser mit einer Höhe von bis zu 70 Metern zulässig. Das Thema Schattenwurf sei nochmals geprüft worden, sagt Odermatt. Dabei habe sich gezeigt, dass der gesetzliche Rahmen eingehalten werde.

«Stadt und gemeinnützige Trägerschaften sollen bauen»

Die Stadt beabsichtigt laut Finanzvorsteher Daniel Leupi (Grüne), auf einem Teil des Areals selber zu bauen, die übrigen Baufelder werden nach einer Ausschreibung an gemeinnützige Bauträgerschaften vergeben. «Die geplanten Wohnungen sollen einen Beitrag an eine gute soziale Durchmischung im Quartier leisten.»

Die Gestaltungspläne «Thurgauerstrasse» sowie die notwendige Zonenplanänderung gelangen nun ins Stadtparlament. Der Stadtrat hofft auf eine Inkraftsetzung im Jahr 2020. Bis dahin können die bestehenden Kleingärten noch genutzt werden. Ein Konzept für einen Teil-Ersatz der Gärten ist in Arbeit.

