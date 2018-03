Zürcher begeistert mit Abfall-Kunst

Der Zürcher Künstler Christian Calabro lebt seit 25 Jahren in New York und ist international eine grosse Nummer. Mit seinen Designs und Grafiken für Stars wie Michael Jackson, Rage Against The Machine und Depeche Mode wurde er mehrfach ausgezeichnet und für mehrere Grammys nominiert. Seine Kunst wird in renommierten Galerien in Miami und Los Angeles gezeigt.

Der 46-Jährige lädt nun zu seiner ersten Ausstellung in seiner Heimatstadt ein. «Ich weiss nicht, wieso es so lange gedauert hat, aber für mich ist es ein unbeschreibliches Gefühl, meine Werke in Zürich ausstellen zu können», sagt Calabro. Vom 22. März bis 21. April sind über zwei Dutzend seiner Werke in der Tart-Galerie an der Gotthardstrasse zu sehen.

Collagen bestehen aus alten Strassenplakaten

«Es ist ein Mix aus meinen analogen Collagen, meinen politischen Spielereien und gemalten Werken», sagt der Wahl-New-Yorker. Die analogen Collagen stehen unter dem Motto «Your Trash is my Pleasure» – auf Deutsch: Dein Abfall ist mein Vergnügen.

«Die Bilder bestehen zu 100 Prozent aus Güsel, der keinen Wert mehr hat. Es sind Teile von Strassenplakaten oder Stickern, die von Wänden abgefallen sind», erklärt Calabro. Auf der Suche nach dem perfekten Abfall gehe er regelmässig mehrere Kilometer durch New York oder andere Städte.

«Wir werden mit News von Trump zugemüllt»

Bei den «politischen Spielereien» hat Calabro zwei Hauptmotive: US-Präsident Donald Trump und der nordkoreanische Machthaber Kim Jong-un. «Wenn man in Amerika wohnt, wird man rund um die Uhr mit News über diese beiden Typen zugemüllt – mit meinen digitalen Collagen versuche ich, das Thema etwas zu entspannen.»

Und damit hat er Erfolg: «Bei meiner letzten Ausstellung in Dänemark wurden alle Werke innert weniger Tage verkauft», sagt der 46-Jährige. Ob das in Zürich auch der Fall sein wird, könne er nicht sagen. «In erster Linie freue ich mich auf jeden Besucher und viele bekannte Gesichter», sagt Calabro.

Am 29. März ist von 18 bis 20 Uhr ein Rundgang geplant, an dem Calabro allen Interessierten von seiner Kunst erzählt.



Eine kurze Dokumentation über Christian Calabro.



(wed)