Zürcher setzen sich für Recycling in Afrika ein

«Weil bei uns in der WG niemand den Abfall entsorgen wollte, kamen wir auf die Idee, das Start-up Mr. Green zu gründen», sagt Valentin Fisler, einer der vier Wirtschaftsstudenten, die aus ihrem WG-Problem eine Geschäftsidee machten. Inzwischen sind die Recycling-Abos, bei denen die Kunden ihren wiederverwertbaren Abfall wie Glas oder Alu in einem Sack sammeln, der ein- bis zweimal im Monat abgeholt wird, ein grosser Erfolg in Zürich und Winterthur.

Umfrage Wie finden Sie die Idee von Mr.Green in Afrika? Ich finde die Idee genial: Das Projekt würde ich sofort unterstützen.

Ich denke nicht, dass die Idee von Mr.Green in Afrika viel bewirkt.

Ich weiss nicht so genau, was ich davon halten soll.

«In Afrika gelten andere Regeln»

Nun wurde die Geschäftsidee auf Afrika ausgeweitet. Nach einer Testphase ist Mitgründer Keiran Smith fix in der kenianischen Hauptstadt Nairobi aktiv: «Wir hatten nur vereinzelte Kontakte, im Prinzip sind wir einfach nach Kenia gereist und haben mit der Zeit unser eigenes Netzwerk im Recycling-Markt aufgebaut.»

Eigentlich sei es die gleiche Idee wie in der Schweiz. «Auch in Nairobi geht es darum, Wertstoffe dem Recycling zuführen zu können. Aber in Afrika gelten andere Regeln. Es gibt deutlich mehr Herausforderungen – eine grosse soziale Ungleichheit und zunehmende Umweltprobleme», sagt Smith.

«Wir versuchen den afrikanischen Abfallsammlern faire Preise anzubieten»

Mit dem wachsenden Konsum in Kenia nahm die Abfallmenge stark zu, «während der Staat mit dem Ausbau der Infrastruktur nicht mithalten konnte», sagt Smith. Der Abfall wie auch das Recyclinggut landen zum grössten Teil auf Mülldeponien, wo die Abfallsammler den Müll vorsortieren, um wiederverwertbares Material zu finden.

«Wir bieten den Abfallsammlern faire und konstante Preise für ihre Ware an», sagt Smith, der mit über 1000 Abfallsammlern in Kenia zusammenarbeitet. Die Sammler erhalten einige Dollar pro Lieferung: «Sie leben leider häufig noch unterhalb der Armutsgrenze.» Die Gründer von Mr. Green Africa versuchen das mit einem sogenannten Loyalitätsprogramm zu ändern: «Das Problem ist, dass die Abfallsammler nicht jeden Tag liefern. Wir bieten aber denjenigen, die jeden Tag liefern, mehr Geld an.»

«Die Rohstoffe sollen im Land bleiben»

Das gelieferte Material wird dann vor Ort gewaschen, geschreddert und für die Auslieferung zur Weiterverarbeitung an lokale Abnehmer vorbereitet. Danach kann dieses Rohmaterial wieder in der produzierenden Industrie eingesetzt werden.

Der Grossteil der recycelten Stoffe wird für die Produktion von Kunststoffwasserspeichern verwendet, wie sie in Afrika typisch sind. «Damit bleiben die Rohstoffe im Land, und es entsteht ein geschlossener Kreislauf, der der Bevölkerung hilft, einen nachhaltigen Wirtschaftszweig zu unterhalten», sagt Mitgründer Karim Debabe.

«Das Schweizer Recycling-Bewusstsein war lange nicht viel besser als in Kenia»

Das Ziel war von Anfang an ein gewinnbringendes Geschäftsmodell mit sozialem und ökologischem Nutzen: «Unsere Erwartungen und Vorstellungen wurden erfüllt. Nur bei gewinnbringend sind wir noch nicht ganz angekommen», sagt Debabe.



Es gebe noch hier und da einige Hürden zu überwinden. Trotzdem glauben sie daran, dass sich das Geschäftsmodell in Kenia auf weitere Entwicklungsländer anwenden lässt: «Das wollen wir in Zukunft auf jeden Fall weiterverfolgen.» Die Mr.-Green-Gründer zeigen sich dabei zuversichtlich: «Das Schweizer Bewusstsein fürs Recycling war ja bis 1970 nicht viel besser als in Kenia.»

(mon)