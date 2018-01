Nun ist klar, wo das ZKB-See-Bähnli abfährt

Im Jahr 2020 wird man über den Zürichsee schweben können: Unter dem Motto «Gemeinsam Begegnung schaffen» feiert die Zürcher Kantonalbank dann ihr 150-Jahr-Jubiläum. Eine temporäre Seilbahn wird das Highlight sein: Das ZKB-See-Bähnli wird das rechte Seeufer mit dem linken für fünf Jahre verbinden.

Laut einer Mitteilung der Zürcher Kantonalbank wurden nun die Standorte der Stationen und Masten festgelegt. Zusammen mit Experten von Bund, Kanton und Stadt Zürich habe man zahlreiche Varianten geprüft, damit sich die Stationen und Masten gut in das Landschafts- und Ortsbild einfügen.

Es wird minimale Eingriffe in die Parkanlage geben

Bei dieser sogenannten Bestvariante, wie es in der Mitteilung heisst, liegt die Station auf der linken Seeuferseite im südlichen Bereich des Strandbads Mythenquai angrenzend zur Landiwiese. Auf der rechten Seeuferseite wird sie am südöstlichen Rand der Blatterwiese gebaut. Die dazugehörigen Masten befinden sich etwa 50 Meter vom Ufer entfernt und sind in einer Seetiefe von rund 10 Metern verankert.

Die Bestvariante besteche mit Blick auf die Stationen durch Vorteile wie einen minimalen Eingriff in die Parkanlagen. Zudem biete der Rückbau der Stationen nach dem temporären Betrieb der See-Seilbahn Potenzial für eine städtebauliche Aufwertung.

Ufervegetation wird nicht beeinträchtigt

Für die Masten des See-Bähnli haben laut ZKB zahlreiche Experten mittels Szenarien und Seegrunduntersuchungen eine Vielzahl von Standorten im Wasser, Uferbereich und auf dem Land untersucht. Die günstigsten Bedingungen für die Positionen der Masten wurden unter Berücksichtigung des Natur- und Heimatschutzgesetzes nun gefunden. Dabei beeinträchtigen die Masten insbesondere die gesetzlich streng geschützte Ufervegetation nicht, heisst es in der Mitteilung.

Bevor das Plangenehmigungsverfahren beim Bundesamt für Verkehr eröffnet werden kann, müssen nun weitere Grundlagen erarbeitet werden. So sind in einem nächsten Schritt die Architektur der Stationen und Masten sowie das Design der Gondeln zu entwickeln. Die Zürcher Kantonalbank geht davon aus, dass das Plangenehmigungsverfahren im Herbst 2018 eingeleitet werden kann.

