Zürichs Untergrund bebt

Regelmässig erzittert das Gewölbe des Werk 21 im Zürcher Dynamo unter den Klängen von internationalen Punk- und Hardcore- oder Metal-Bands. Mittlerweile ist das Haus an der Limmat so was wie der Hotspot für Fans härterer Rockmusik.

Live-Shows in Clubs

Neben dem Dynamo bieten auch weitere Clubs regelmässig Live-Shows mit ausgesuchten Bands.

Minirock Badenerstrasse 281

Bogen F Viaduktstrasse 97

Hafenkneipe Militärstrasse 12

Eldorado Limmatstrasse 109

Ebrietas Zähringerstrasse 39

El Lokal, Gessneralle 11

Bar 3000 Dienerstrasse 33

Gonzo Langstrasse 135

Plaza Badenerstrasse 109

Mascotte Theaterstrasse 10

Kon-Tiki Bar Niederdorfstrasse 24

Rote Fabrik Seestrasse 395



Gaswerk Schöntalstrasse 19, Winterthur

Salzhaus Untere Vogelsangstrasse 6, Winterthur



Kiff Tellistrasse 118, Aarau



Dass es dort im Wochentakt Shows gibt, liegt an einigen Enthusiasten, die mit viel Leidenschaft Bands nach Zürich holen und die Konzerte organisieren. Mario Braun ist einer davon: «Es macht Spass, man lernt die Bands kennen.» Seit vier Jahren holt der 28-Jährige mit Roadrage-Booking Hardcore- und Punk-Bands nach Zürich.

Viel Aufwand aus Liebe zur Musik

Die Agentur betreibt Braun zusammen mit drei Kollegen. «Es ist ein sehr zeitintensives Hobby», sagt er. Davon leben können sie nicht. Das steht für die Roadrage-Crew auch nicht im Vordergrund: «Wir haben meist eine gute Zeit, und wir buchen nur Bands, die uns gefallen.»

Auch Lars Rieche bringt mit der Agentur Soundmanöver regelmässig Punk-Bands nach Zürich. «Ich will, dass diese Musik unter die Leute kommt, auch von unbekannten Bands», sagt der 38-Jährige. Seit acht Jahren veranstaltet er zusammen mit Freunden Konzerte. Meistens im Dynamo, da es betreffend Infrastruktur der perfekte Ort ist.

Die Soundmanöver-Crew macht die Konzerte nicht als Job, sondern aus Spass. «Wir sind alle auf einer Ebene, bei uns sind alle gleich. Egal ob Band, Crew oder Fans. Man ist sich hier nah, alle sind wegen der Musik da», beschreibt er den Treiber seiner Leidenschaft. Machen sie mit einem Konzert Gewinn, fliesst dieser in andere Projekte oder Shows.

Überdosis Rock’n’Roll?

Die beiden Veranstalter können auf eine treue Stammkundschaft zählen. Dennoch wünschen sich Mario Braun und Lars Rieche von Musikfans, dass sie auch mal «unbekannte Bands» anhören, denn «viele Bands hätten ein grösseres Publikum verdient», sagt Braun.

Das Konzertangebot in Zürich ist in den letzten Jahren massiv gewachsen – auch gerade ausserhalb der grossen Events in Hallen für mehrere tausend Zuschauer. Für die kleinen Veranstalter ist das keine Konkurrenz.

Dennoch sagt Mario Braun: «Das einzige Problem der vielen Shows: Es kommen deswegen nicht mehr Leute an ein Konzert.» Doch für die Szene sei das grosse Angebot hilfreich, sagt Rieche und fordert: «Geht mehr an Konzerte.»

Nächste hörenswerte Shows im Dynamo:

27. Juni: L7 (Grunge/USA)

28. Juni: Red City Radio, The Vicos ( Punkrock/USA/CH)

14. Juli: Slapshot (Hardcore/USA)

22. Juli: MDC & Mighty Bombs (Punkrock/USA/CH)

23. Juli: Soulfly (Metal, Brasilien)

3. August: Ministry (Industrial USA)

6. August: Integrity (Hardcore/USA)

8. August: The Bronx (Hardcore USA)

13. August: Lagwagon (Punkrock, USA)

