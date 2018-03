Automatische Pass-Kontrolle wird ausgebaut

Den biometrischen Pass auf die Glasplatte legen und warten, bis der Chip gelesen wird, durch die Schleuse vor die Kamera treten und für das Foto das Gesicht in Richtung Display halten: Schon öffnet sich die Glastür automatisch – ganz ohne Personal. Ziel der automatischen Passkontrolle sind kürzere Wartezeiten und mehr Komfort für die Flughafenpassagiere.

Umfrage Gehen Sie durch die automatisierte oder durch die persönliche Passkontrolle? Durch die persönliche Passkontrolle, weil ich den menschlichen Kontakt am Schalter schätze.

Durch die persönliche Passkontrolle, weil ich bei der automatisierten Bedenken bezüglich meines Datenschutzes habe.

Durch die automatisierte Passkontrolle, weil es schneller geht.

Durch die automatisierte Passkontrolle, weil ich den digitalen Wandel schätze und mit ihm gehe.

Der Flughafen Zürich und die Kantonspolizei testen die automatische Passkontrolle seit einem halben Jahr. Die Bilanz ist positiv. Wie Flughafen-CEO Stephan Widrig im Interview mit dem «Regionaljournal Zürich Schaffhausen» sagte, hätten die Passagiere die automatisierten Kontrollen sehr gut aufgenommen. Deshalb will man bald noch zusätzliche Schleusen installieren – ab Frühling soll die automatische Passkontrolle nicht nur bei der Einreise, sondern auch bei der Ausreise möglich sein. Zusätzlich sollen auch neue physische Schalter gebaut werden, da es immer noch möglich ist, den Pass einem Polizisten zu zeigen.

Trotz der positiven Bilanz: Ganz zu Beginn funktionierte die automatische Kontrolle noch nicht problemlos. So gab es laut dem Regionaljournal lange Wartezeiten in den Herbstferien, was die Passagiere wenig erfreute. «Es braucht immer Zeit, bis sich die Passagiere an das Neue gewöhnen», sagt Widrig.

