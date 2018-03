Garage-Mitarbeiter fuhr mit Kundenauto ins Gym

Der weisse Ford Focus RS ist das Ein und Alles von R. D.*. «Er hat 55'000 Franken gekostet und ich behandle das Auto mit grösster Sorgfalt.» Mitte Februar brachte er das Fahrzeug wegen eines Rückrufs in die Garage Emil Frey AG in Zürich-Nord. Während drei Tagen sollte die Zylinderkopfdichtung ausgewechselt werden, so D.

Garagist müsste Kunden informieren

Garage-Mitarbeiter machen längere Fahrten mit Reparaturautos: Dies ist laut TCS-Sprecher David Venetz nicht ungewöhnlich und in gewissen Fällen sogar nötig: «Auch kann es vorkommen, dass ein Mitarbeiter aus Effizienzgründen mit einem solchen Auto abends zu sich nach Hause und morgens wieder zurück in die Werkstatt fährt.» Abweichungen sollten vorgängig mit dem Kunden besprochen werden: «Vor allem wenn man Fahrzeuge für private Zwecke nutzt und Begleitpersonen mitnimmt, was eher unüblich ist.»

Mittels GPS-Tracker sieht D. auf seinem Handy exakt, wo sein Wagen gerade ist. Und so erschrak er gehörig, als der Ford von Oerlikon in Richtung Kanton Aargau unterwegs war. Obwohl er diesen Dienstagabend mit seiner Freundin verbringen wollte, nahm er sofort sein anderes Auto und fuhr damit zu seinem Ford, der sich inzwischen im 30 Kilometer entfernten Ennetbaden AG befand.

«Krasser Vertrauensmissbrauch»

«Dort fuhr ein Mitarbeiter von der Emil Frey AG mit meinem Auto aus einer Tiefgarage. Auf dem Beifahrersitz sass eine Frau», so D. Der Mitarbeiter sei mit dem Ford in ein Fitnesscenter gefahren, das einige Dörfer weiter weg ist. Schliesslich habe er den Mitarbeiter angehalten, so D.: «Der Mann sagte mir, dass er wegen der Reparatur mit dem Wagen fahren müsse.»

D. versteht die Welt nicht mehr: «Es kann doch nicht sein, dass er ohne mein Wissen Privatfahrten unternimmt und das noch mit einer Begleitperson.» Ein krasser Vertrauensmissbrauch sei dies: «Als ich mein Auto zurückbekam, war es verschmutzt und der Benzintank fast leer.»

«Ausfahrt war nötig»

Laut Christof Reutlinger, Geschäftsführer der Emil Frey AG Garage Zürich-Nord, ist man vom Hersteller angewiesen, nach einem Ersatz der Zylinderkopfdichtung oder ähnlich grosser Arbeiten zur Qualitätssicherung eine ausgiebige Kontrollfahrt durchzuführen: «Im vorliegenden Fall musste ein Teil des Motors aus- und wieder eingebaut werden und einer unserer Kundendienstberater musste mit dem Wagen rund 100 km zurücklegen, um die Funktionstüchtigkeit der neuen Zylinderkopfdichtung zu überprüfen.»

Aus umwelttechnischen Gründen mache es Sinn, dass der Kundendienstberater, der in einer solchen Entfernung wohne, das Auto gleich auf dem Arbeitsweg teste: «Dieser Mitarbeiter musste seinen eigenen Wagen auf dem Firmenareal stehen lassen und hat zu Hause keinen Zweitwagen. Deshalb hat er am Abend die Fahrt ins Fitnesszentrum, das sich in der Nähe befindet, mit dem Kundenwagen unternommen.» Bei Qualitätssicherungsfahrten werde der Treibstoff für die gefahrenen Kilometer der Kontrollfahrt vom Hersteller nicht vergütet.

«Das Fahrzeug wurde von uns innen und aussen gereinigt. Es tut uns leid, dass dies offenbar nicht zur Zufriedenheit des Kunden ausgeführt wurde.» Ein Versäumnis sei es gewesen, dass man den Kunden nicht wie üblich vorgängig über diese Kontrollfahrt informiert habe.

*Name bekannt

