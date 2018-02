Eisige Miene bei Petkovic, Freude bei Jogi Löw

0:4 vermeldete der Totomat im St.-Jakob-Park nach 90 Minuten in der Champions League zwischen Basel und ManCity. Gegen das Starensemble von Pep Guardiola war für den FCB diesmal schlicht nichts zu holen.

Vor allem das Schützenfest (3 Gegentore innert 9 Minuten) hat FCB-Trainer Raphael Wicky nicht gefallen. «Das ärgert mich sehr, dass wir gegen einen spielstarken Gegner eben nicht total ausgespielt wurden, sondern durch einen Eckball und einen Einwurf in Rückstand geraten sind», sagte der FCB-Trainer ernüchtert.

Keine Freude wird auch Vladimir Petkovic gehabt haben. Der Nati-Trainer sass dick eingepackt neben dem deutschen Bundestrainer Jogi Löw auf der Joggeli-Tribüne und sah sich die WM-Bewerbungen der FCB-Spieler genau an. Auf der Liste der Kandidaten, die der Tessiner 119 Tage vor dem Kick-off in Russland genauerer Beobachtung unterzieht, stehen Michael Lang, Léo Lacroix, Fabian Frei und Valentin Stocker. Aber auch Dimitri Oberlin hat Chancen auf ein WM-Ticket. Aufgedrängt hat sich keiner mit seiner Leistung.

Gündogans überzeugende Bewerbung

Die Miene des Tessiners blieb finster bis zum Schlusspfiff. Die Bundesliga-Rückkehrer Frei und Stocker überzeugten nicht, von der gewünschten Verstärkungen kann keine Rede sein. St.-Étienne-Leihgabe Lacroix konnte die mangelnde Spielpraxis nicht verbergen, er wirkt wie ein Fremdkörper im Team. Oberlin ist hingegen ein Versprechen, er könnte die Rolle seines Kumpels Breel Embolo einnehmen, der bei Schalke kaum zum Einsatz kommt.

Bessere Laune hatte Petkovics Trainerkollege, der sich neben dem Schweizer Nati-Trainer tief in eine rote Wolldecke kuschelte, um den klirrend kalten Temperaturen im St.-Jakob-Park zu trotzen. Erwärmen konnte sich Jogi Löw sicher an der Leistung von Ilkay Gündogan. Der defensive Mittelfeldspieler eröffnete das Schützenfest gegen den FCB mit dem Treffer zum 1:0 aus Sicht der Engländer und doppelte in der 53. Minute mit dem 4:0 nach. Damit ist er der erste deutsche Spieler, dem in der K.o.-Phase der Königsklasse für einen ausländischen Verein eine Doublette gelang.

Löws Freude an Sané-Rückkehr

Von Pep Guardiola gab es nach dem Spiel deshalb auch ein Extralob für Gündogan. «Er ist ein Top-, Top-, Top-Spieler. Ein Mittelfeldspieler, der uns mit seiner Persönlichkeit in der ersten Jahreshälfte 2017 sehr gefehlt hat», sagte der City-Trainer nach dem Sieg in Basel. Jetzt ist er wieder zurück – wie auch sein anderer Deutscher: Leroy Sané.

Und auch das wird Löw sehr gefreut haben. Sechs bis sieben Wochen riskierte Sané mit einer Sprunggelenkverletzung auszufallen. Am Dienstag wurde er in der 57. Minute eingewechselt und zeigte dem deutschen Nationaltrainer, dass er voll auf WM-Kurs ist.