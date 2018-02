Nach 23 Minuten leuchtete auf der grossen Videowand im Joggeli ein 0:3 aus Basler Sicht auf. Es drohte ein Debakel gegen Manchester City, denn es ging noch lange bis zum Schlusspfiff. Unter Umständen sehr lange 67 Minuten.

Bildstrecken Die Top 20 der Pep-Einkäufe Resultate und Tabellen Das sagt City-Doppeltorschütze Ilkay Gündogan

«Wir hatten zu Beginn der Partie Glück, das wir kein Gegentor kassiert haben, denn die ersten beiden Chancen gingen auf unser Tor. Da war zumindest ein Ansatz an Gefahr. Danach und in die zweite Hälfte haben wir relativ entspannt runtergespielt. Es wäre ziemlich blöd von uns, wenn wir Zuhause nach einem 4:0-Auswärtssieg noch etwas anbrennen lassen sollten.»

«Ich habe gehofft, dass es nicht in diesem Rhythmus weitergeht», sagt Raphael Wicky nach der 0:4-Niederlage auf den deutlichen Rückstand nach nur 23 Minuten angesprochen. Der FCB hatte sich viel vorgenommen. Man wollte sich lange schadlos halten. Leidenschaft und Mut waren weitere Forderungen des Trainers für die Begegnung gegen einen übermächtigen Gegner. Viele Mannschaften wären am frühen 0:3 zerbrochen.

«Die ersten beiden Gegentore waren zu einfach. Und wenn es nach 23 Minuten 0:3 steht, dann ist es vorbei. In der Pause haben wir besprochen, dass wir versuchen, weiter mutig zu spielen. Ich wollte eine Mannschaft sehen, die nicht nur verteidigt, sondern versucht, in Ballbesitz selbst etwas zu kreieren», so der Walliser. Das habe er dann nach dem Pausentee auch gesehen.

Basler Nehmerqualitäten und Wickys Ärger



«Wir haben versucht Fussball zu spielen. Das zeigt den Charakter der Mannschaft. Deshalb nehme ich trotz des brutalen Resultats viel Positives mit. Gegen ein solches Kaliber wie ManCity zu spielen, bei denen alles schneller und präziser geht, kann man viel herausziehen. Auch aus den schwierigen Momenten, und von denen gab es ja einige.»

Das sagt Michael Lang nach der 0:4-Niederlage gegen Manchester City im Achtelfinal-Hinspiel der Champions League. (Video: 20 Minuten)

Der FCB bewies einmal mehr Nehmerqualitäten. Nach der Pause rappelte sich das Team auf und trotzte dem Starensemble von Pep Guardiola. 0:4 lautete das Ergebnis nach 90 Minuten und es war zumindest erträglich, wenn man die erste Halbzeit hernimmt. Die ersten zwei Gegentore haben Wicky aber geärgert und daraus macht er keinen Hehl.

«Das ärgert mich sehr, dass wir gegen einen spielstarken Gegner eben nicht total ausgespielt wurden, sondern durch einen Eckball und einen Einwurf in Rückstand gerieten. Das 0:2 durch eigentlich untypische ManCity-Tore ist sehr ärgerlich», so Wicky.

«Es kann immer wieder passieren, dass sie uns mit ihrer Schnelligkeit, ihrer Technik überlisten können, aber ein Standard tut sehr weh, weil das Situationen sind, die man verteidigen könnte und Gündogan ist auch nicht gerade ein Zwei-Meter-Bock», sagt Michael Lang im Einklang mit seinem Trainer.

Aber für den Super-League-Spieler des Jahres war Manchester City bisher der stärkste Gegner auf den er in seiner Karriere bisher getroffen ist. «Wenn man sieht, wie sie Fussball spielen, ist das eine andere Liga, und die Niederlage geht völlig in Ordnung.»

Der verloren gegangene Rhythmus



Auch für Pep Guardiola. «Nach 10 Minuten könnten wir 0:2 hinten liegen, dann sind wir 3:0 vorne. So ist Fussball», so der Trainer des Premier-League-Leaders. «Für uns ist das ein tolles Resultat auswärts. Wir haben es fast geschafft, auch wenn ich nicht sagen würde, dass wir schon durch sind - aus Respekt gegenüber Basel.»

Guardiola verlor aber auch sonst positive Worte über die Basler. «Ich habe das Spiel gegen Manchester United gesehen und auch das Auswärtsspiel. Ich weiss, was eine Winterpause bedeutet. Vielleicht, Kollege Wicky weiss das besser, vielleicht hat der FCB den Rhythmus verloren», sagt Guardiola. «Ich habe das in München erlebt. Das war ein Vorteil für uns. Aber wir haben in den ersten zehn Minuten gesehen, was Basel kann. Wie gesagt, es hätte 0:2 sein können. Danach waren wir sehr effizient und gehen mit wenigen Chancen 3:0 in Führung.

FCB-Captain Marek Suchy hadert mit den schnellen Gegentoren gegen Manchester City. (Video: 20 Minuten)