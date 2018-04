Alle Achtung, CR7!

Real Madrid steht mit einem Bein in den Halbfinals der Champions League. Der Titelverteidiger setzte sich im Viertelfinal-Hinspiel bei Juventus Turin dank zwei Treffern von Cristiano Ronaldo 3:0 durch.

An sein zweites Tor in der 64. Minute werden sich die Fussballfans noch lange erinnern. Nach seinem Fallrückzieher applaudierten sogar die Fans von Juventus Turin. Und Real-Coach Zinédine Zidane konnte kaum fassen, was ihm eben vor Augen geführt worden war.

Doch Ronaldos Auftritt in Turin war nicht nur wegen seines Fallrückziehers imposant. Schauen Sie sich die beeindruckenden Zahlen zum Match oben an.



Ronaldos Fallrückzieher gegen Juventus. (Video: SRF)

(20 Minuten/sda)