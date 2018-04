Ronaldos Tor ist das Kunstwerk eines Aliens

Der Fallrückzieher von Cristiano Ronaldo gegen Juventus Turin hat nicht nur Zuschauer im Stadion von ihren Sitzen gerissen, sondern auch so manchen neutralen Beobachter vor dem TV in Verzückung versetzt.

Spätestens nach seinem zweiten Tor gegen Juve mussten auch die gegnerischen Fans eingestehen, dass dieser Ronaldo die uneingeschränkte Bewunderung verdient hat und neue Superlative für den Superstar nötig sind.

Das schönste Tor überhaupt?

Die spanische Sportzeitung «AS» staunt vor allem über die Sprungkraft des 33-Jährigen und fragt sich: «Cristiano, von welchem ​​Planeten kommst du?» Experten haben anhand der TV-Bilder herausgefunden, dass sein Fuss 2,23 Meter in der Luft schwebte.

Die «Marca» setzt noch einen drauf und rechnet den Lesern eine Höhe von 2,38 Meter vor. «Cristiano erobert den Himmel», lautet die Überschrift. In England fragt sich «Daily Mail», ob Ronaldos Tor gar das schönste in der Geschichte der Champions League war.

Ronaldo wie Pelé und Maradona

Mit seinem Fallrückzieher lässt Ronaldo aber nicht nur die Fachwelt staunen, auch ehemalige Mitspieler wie Álvaro Arbeloa befeuern die These, dass der Torjäger galaktische Gene in sich trägt. «Jetzt kannst du die Erde verlassen, um gegen Aliens zu spielen. Hier hast du alles gemacht.»

In Italien betitelte der «Corriere dello Sport» Ronaldos 2:0 als «Kunstwerk» und beschreibt, wie sich selbst die Juve-Fans per Applaus im Stadion vor dem Portugiesen verneigten. Am meisten Respekt verdiente sich CR7 aber von Goalie Gianluigi Buffon: «Er ist wie Pelé und Diego Maradona.»

