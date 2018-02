«Basel hat eine sehr intelligente Mannschaft»

Was wurde im Vorfeld nicht schon alles über ihn geschrieben. Es gab kaum eine Schweizer Zeitung, die nicht Pep Guardiola porträtierte und Superlative über Superlative verwendete. Am Montagabend war dieser Mann der Superlative endlich persönlich da. Guardiola nahm zusammen mit seinem Captain Vincent Kompany auf dem Podium des Mediencenters im Joggeli Platz und schwelgte in Erinnerungen.

Denn Pep Guardiola hat tatsächlich schöne Erinnerungen an Basel. «Ich freue mich sehr, wieder hier zu sein. Ich habe in meinem ersten Jahr als Barcelona-Trainer eines meiner ersten Spiele in der Champions League hier in Basel gemacht», erzählte der 47-Jährige strahlend und das in einem gut verständlichen Deutsch. Den Übersetzer brauchte es nicht für Guardiola, sondern für jene englischen Medienschaffenden, die der deutschen Sprache nicht mächtig sind.

Die höchste Heim-Niederlage bisher

Die Erinnerung des Katalanen geht in die Saison 2008/09 zurück. Vor zehn Jahren landete Guardiola mit dem grossen FCB aus Spanien beim kleinen FCB einen 5:0-Auswärtssieg. Rotblau kam böse unter die Räder. Das 0:5 ist bis heute die höchste Heimniederlage der Basler im Europacup geblieben. Und Barcelona gewann in jener Saison die Champions League.

Dieses Ziel verfolgt er wieder – diesmal mit Manchester City. Und die Chancen stehen gut. Die Citizens zählen zu einem der besten Teams der Welt und zu den Topfavoriten in der Königsklasse, zumal sich seine aktuelle Mannschaft im Gegensatz zu früheren Teams diesmal in der Champions League Zuhause fühlt.

Das sagt FCB-Trainer Raphael Wicky über Pep Guardiola. (Video: 20 Minuten)

Viel Lob für den FCB

«Ich weiss, dass wir bereit sind, die Champions League zu gewinnen», sagt Guardiola diesmal wieder auf Englisch, «wir haben das Selbstvertrauen. Die Champions League ist ein so spezieller Wettbewerb. Alles was ich jetzt sagen kann ist, dass wir weiter kommen wollen als letztes Jahr und dafür müssen wir erst unsere Aufgabe hier erfüllen, um weitere zwei Spiele zu bekommen.»

Für den Gegner am Dienstag hat Guardiola viel Lob und positive Worte übrig. «Sie haben ihre Sache in der Gruppe mit Benfica Lissabon und Manchester United sehr, sehr gut gemacht. Sie haben eine sehr intelligente Mannschaft, eine sehr gut organisierte Defensive und sind stark im Konterspiel. Ich habe meinen Spielern gesagt, dass es hier schwierig wird. Aber wir haben viel Selbstvertrauen und ich hoffe, dass wir hier ein gutes Spiel machen können.»