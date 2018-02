«Man kann ManCity nicht im Training simulieren»

«Da treffen zwei Welten aufeinander», sagte Raphael Wicky vor dem Achtelfinal-Duell in der Champions League gegen Manchester City. Damit meint Wicky wohl nicht nur den wirtschaftlichen Aspekt. Rund 800 Millionen Euro ist das Kader von Manchester City teuer. Mit einem Marktwert von rund 56 Millionen wird das FCB-Kader beziffert. Da ist auch noch der sportliche Aspekt und die Eckdaten aus der Premier League, die das Team von Pep Guardiola nach Belieben dominiert.

Umfrage Was liegt für den FCB im Heimspiel gegen ManCity drin? Die Basler gewinnen sensationell.

Der FCB müht sich zum Remis.

Rotblau verliert knapp.

Das gibt eine Klatsche für den FCB.

16 Punkte hat die Mannschaft des 47-jährigen Weltklassetrainers in der Premier League Vorsprung auf den ersten Verfolger und Stadtrivalen Manchester United. 16 Punkte – in einer der besten und aufregendsten Ligen der Welt notabene. Das Team hat in 27 Runden nur ein Spiel verloren und 79:20 Tore erzielt. Auf den FCB wartet eine Herkulesaufgabe, die eigentlich unlösbar ist.

Der FCB wird leiden müssen

Eigentlich. Denn der FCB hat in den letzten Jahren mehrmals bewiesen, dass das oft zitierte Wunder eben doch möglich ist. Und wer hätte den Rotblauen im Sommer zugetraut, dass sie in einer Gruppe mit Benfica Lissabon, ZSKA Moskau und Manchester United 12 Punkte holen? Sicher ist aber: Der FCB wird am Dienstagabend leiden müssen.

«Man kann ein Spiel gegen Manchester City nicht im Training simulieren – das geht ja gar nicht», so FCB-Trainer Raphael Wicky. «Ich kann den elf Spielern, die die Rolle des Gegners übernehmen sollen, nicht sagen, spielt wie ManCity. Wir haben auch in der Gruppenphase in jedem Spiel gelitten, aber man muss leiden, um etwas zu erreichen. Dann wird aus Leiden Leidenschaft – auch gegen eine Mannschaft, die kaum Schwächen hat. Das zeigt ManCity alle drei Tage.»

Das sagt FCB-Captain Marek Suchy zu den Chancen gegen das aus seiner Sicht beste Team der Welt. (Video: 20 Minuten)

Das Duell Suchy gegen Agüero

Als variantenreich beschreibt Wicky den Gegner. Eine Mannschaft, die Ballbesitz liebt, aber auch das schnelle Umschaltspiel beherrscht. Er spricht von viel Qualität bei den Spielern, aber auch viel Qualität beim Trainer. Wicky hatte, während er für seine Uefa-Pro-Lizenz in der Jugend der Bayern hospitierte, Gelegenheit, zwei oder drei Trainings des damaligen Bayern-Trainers Guardiola zu verfolgen. «Es war sehr schön», so Wicky. Persönlichen Kontakt mit dem 2-fachen CL-Sieger (2009, 2011 mit Barcelona) hätte es aber keinen gegeben.

«Wir werden nicht viel Ballbesitz haben, das hat niemand gegen sie», sagt der FCB-Trainer, «aber in den Momenten, in denen wir den Ball haben, müssen wir mutig sein. Wichtig wird sein, dass wir selber aktiv sind. Wenn wir eingeschüchtert auftreten, wird es extrem schwierig.» Also hat der FCB eine Chance?

Diese Frage ging auch an Marek Suchy, der es mit Citys Topstürmer Sergio Agüero zu tun bekommt. Der Argentinier erzielte beim 5:1-Sieg gegen Leicester City letzten Samstag vier Tore. Insgesamt hat Agüero in dieser Saison in 32 Pflichtspielen 28 Tore geschossen. Suchy: «Es ist nicht nur Agüero. Aber ja,der FCB hat eine Chance, wenn wir einen nahezu perfekten Abend erwischen.»