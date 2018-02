Messi und seine rätselhafte Tor-Impotenz

Im Top-Spiel der Champions-League-Achtelfinals vom Dienstag zwischen Chelsea und dem FC Barcelona wittern die Engländer eine kleine Chance, denn Barças Torgarant hat gegen die Blauen noch nie getroffen. Lionel Messi, in der Champions League schon mit 97 Toren, wartet auch nach acht Begegnungen gegen Chelsea immer noch auf ein persönliches Erfolgserlebnis.

Es käme Antonio Conte sehr gelegen, wenn Messis Fluch heute an der Stamford Bridge noch kein Ende finden würde. Der Chelsea-Trainer hat sich zwar nach einer Schwächephase in der Premier League etwas erholt, eine Klatsche gegen Barça könnte ihn allerdings den Kopf kosten. «Ich muss zugeben, dass ich in den vergangenen paar Nächten nicht gut geschlafen habe», sagte Conte am Montag.

Spieler stehen hinter Conte

Nach peinlichen Niederlagen in der Premier League gegen Watford (1:4) und Bournemouth (0:3) gab es zuletzt ein 3:0 gegen den Tabellenletzten West Bromwich Albion. Allerdings ist auf Platz 4 die Qualifikation für die Champions League in Gefahr. Die englische Presse hat Conte längst zum Abschuss freigegeben. 19 Punkte beträgt in der Premier League der Rückstand auf Leader Manchester City.

Zuletzt beklagte sich Conte über mangelnde Unterstützung, nicht nur von den Medien, sondern auch von Clubbesitzer Roman Abramowitsch.

Dass Conte noch im Amt ist, verdankt er seinen Führungsspielern, die sich wiederholt für ihn starkgemacht haben. Conte hat einen guten Draht zu Cesc Fàbregas und Eden Hazard. Beruhigend war der jüngste Auftritt im Cup mit dem 4:0 gegen den Zweitligisten Hull City. «Wir können mit einem guten Gefühl ins Hinspiel gegen Barcelona gehen», sagte Chelseas deutscher Verteidiger Antonio Rüdiger.

Auch Barça hat Sorgen

Die Hürde ist am Dienstag gegen den souveränen Leader der spanischen Liga aber ungleich höher als in den letzten Spielen in den nationalen Wettbewerben. Deshalb sagte Conte: «Dieses Spiel wird uns mehr Aufschlüsse über unsere Leistungsstärke liefern.» Um gegen den FC Barcelona bestehen zu können, da ist sich Conte sicher, braucht es «eine perfekte Leistung».

Der FC Barcelona ist als einziges Team in den Top-12-Ligen in dieser Saison noch ungeschlagen. Doch ganz sorglos gehen auch die Katalanen nicht ins Duell gegen den englischen Meister. Weil Philippe Coutinho in der Champions League nicht spielberechtigt ist, Ousmane Dembélés Integration mehr Zeit benötigt als angenommen und Gerard Deulofeu an Watford abgegeben wurde, sah sich Trainer Ernesto Valverde zuletzt genötigt, das System umzustellen. Er wich vom gewohnten Dreizack ab, nominierte ein Vierer-Mittelfeld und spielte vorne nur mit Luis Suárez und Lionel Messi.

(sda)