Mit breiter Brust zurück in die Super League

Es ist ein Bild des FC Basel, das von einer grossartigen Kampagne 2017/18 in Erinnerung bleiben wird: Applaudierende Basler vor 1700 mitgereisten Fans im beeindruckenden Etihad Stadium von Manchester City. Rotblau hatte den Sky Blues soeben die erste Heimniederlage der Saison zugefügt – und trotzdem geht es für das Team von Pep Guardiola nach einem 4:0-Sieg in Basel in der Champions League weiter. Der FCB indes verabschiedete sich mit breiter Brust aus der Königsklasse .

Mit einem 2:1-Sieg gegen eine der weltbesten Mannschaften auszuscheiden, ist mehr als ein Achtungserfolg. Den souveränen Leader der Premier League in seinem Heimstadion derart zu ärgern, kommt einer Sensation gleich. Notabene gegen eine Truppe mit knapp 800 Millionen Euro Marktwert. Basel ist zwar raus, aber mit viel Applaus. Es ist der Schlusspunkt einer grossartigen Kampagne, einer historischen sogar.



Lang schiesst die Basler zum Sieg. (Video: Tamedia/SRF)



Mit 4 Siegen und 12 Punkten in der Gruppenphase gegen Manchester United, ZSKA Moskau und Benfica Lissabon hat es noch keine Schweizer Mannschaft unter die besten 16 Teams in Europa geschafft. Und mit dem Prestige-Erfolg bei City kommt ein weiterer sensationeller Triumph dazu. Und das nach einem Umbruch mit einem Mann an der Seitenlinie, der erst seit Sommer Profitrainer ist, und mit einem ebenso unerfahrenen Sportchef. «Die Schweiz kann stolz auf uns sein», sagt Raphael Wicky. Der Jungtrainer, der seinen Kindern einst erzählen kann, Manchester United und Manchester City in einer Saison geschlagen zu haben.

Ein Sieg für die Schweiz

Die Bilder der vergangenen Monate bleiben unvergessen. Der 5:0-Sieg gegen Benfica mit dem atemberaubenden 90-Meter-Sprint von Dimitri Oberlin, den er mit einem herrlichen Treffer abschloss. Oder Michael Langs Last-Minute-Treffer gegen Manchester United, der den Sieg über José Mourinho brachte und eine Gefühlsexplosion im St.-Jakob-Park auslöste. Und weil ihm Manchester so gut liegt, schoss der Rechtsverteidiger auch gleich noch City ab. Nie zuvor ist einer Schweizer Mannschaft in der Königsklasse eine solche Kampagne gelungen.

«Die Bilanz in der Champions League ist fantastisch. Damit haben nicht viele gerechnet; jeder darf extrem stolz sein. Auch die Schweiz, denn wir spielen auch für die Schweiz», sagte der FCB-Trainer in Manchester in die Kamera und fügte an: «Wer weiss, ob wir das in naher Zukunft wieder erleben werden?» Ehe man in Basel Gedanken an die internationale Zukunft verschwendet, muss der FCB national schnell in die Spur zurückfinden.

Der Meister im Vorteil

«Wir müssen in Luzern drei Punkte holen und unsere Form finden. Wenn wir so spielen wie in der Vorrunde, sind wir nur schwer zu schlagen», sagte der FCB-Trainer. Es gilt, 14 Punkte auf YB aufzuholen. Auch um in der kommenden Saison auf dem internationalen Parkett für Furore zu sorgen, wäre der Meistertitel – der 9. in Folge für den FCB – ein Vorteil.

Denn während sich der Meister in einer Qualifikationsrunde auf dem Meisterweg gegen einen vermeintlich schwächeren Gegner für die Gruppenphase qualifizieren kann, muss sich der Tabellenzweite über den Ligaweg drei Runden gegen unangenehmere Kontrahenten durchsetzen. Und da droht in jeder Runde das Ausscheiden – ohne Applaus.