Nach Wahnsinnstor flippen Zizou und Fans aus

Wahnsinn! Es gibt wohl kein treffenderes Wort dafür, was Cristiano Ronaldo am Dienstag bei seinem 2:0 in Turin zeigte. Diese Artistik, diese Flughöhe, diese Eleganz, Wahnsinn! Sein Fallrückzieher war so spektakulär, dass sogar die Juve-Fans CR7 ihren Respekt zollten und applaudierten.

The entire Juventus stadium applauding Cristiano Ronaldo after his stunning goal. Respect. pic.twitter.com/n1c1fuDmWd– Deji Faremi (@deejayfaremi) 3. April 2018

Selbst Real Madrids Trainer Zinédine Zidane konnte es kaum glauben und raufte sich die Kopfhaut.

Zinedine Zidane's reaction to THAT goal ?"What have I just seen?!" ?Caption it... pic.twitter.com/1OXkMxBs5O– Football on BT Sport (@btsportfootball) 3. April 2018

Auch im Netz blieben die Reaktionen selbstverständlich nicht aus. Der englische Profi Peter Crouch, Teamkollege von Xherdan Shaqiri bei Stoke City, schrieb mit einer gewissen Prise Selbstironie: «Es gibt nur wenige von uns, die das tun können.»

There is only a few of us who can do that– Peter Crouch (@petercrouch) 3. April 2018

Marcus Rashford, seines Zeichens Stürmer von Manchester United schrieb: «Cristiano Ronaldo ist ein Witz. Was für ein Spieler!»

Cristiano Ronaldo is a joke ? what a player! – Marcus Rashford (@MarcusRashford) 3. April 2018

Das Training zahlt sich eben aus:

? Cristiano Ronaldo in training yesterday? Cristiano Ronaldo vs. Juventus tonight.?? Perfect practice makes perfect pic.twitter.com/Oap9VbQVe1– 360Sources (@360Sources) 3. April 2018

Twitterer Barney Ronay bewies feinen Humor und meinte, man hätte unbedingt den Video-Assistenten VAR gebraucht. Das Tor hätte aberkannt werden und Ronaldo hätte Rot sehen müssen. Sein Fuss sei gefährlich weit oben gewesen.

Badly needed VAR that game. Stop the play. Goal disallowed and red card for Ronaldo - dangerous high foot– Barney Ronay (@barneyronay) 3. April 2018

Na klar, natürlich kommt nach so einem Hammertor auch wieder die Diskussion auf, wer besser ist, Ronaldo oder Lionel Messi. Piers Morgan, englischer Reporter und TV-Moderator, bringt es auf den Punkt: «Wir können alle darüber debattieren, wer besser ist, und ich ändere meine Meinung je nachdem, welche Zauberei einer von beiden gerade gezeigt hat. Aber sicher ist, dass es keine Debatte braucht, dass Messi und Ronaldo die zwei grössten Fussballer sind, die das Spiel je hervorgebracht hat.»

We can all debate who's better, and I constantly change my mind depending on what latest wizardry each one unleashes.But surely there's now no debate that Messi & @Cristiano are the two greatest footballers to ever play the game? pic.twitter.com/tBFFhgsWgG– Piers Morgan (@piersmorgan) 3. April 2018

(hua)