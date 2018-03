«Ich habe den Mann mit der Glatze geschlagen»

Die Sensation ist nicht eingetreten. Nach dem 0:4 des FCB im Hinspiel gegen Manchester City war die Sache schon fast gelaufen, die Chancen der Basler auf ein Weiterkommen gegen die Weltklassemannschaft von Pep Guardiola waren auf Stufe Weltwunder gesunken. Dennoch ist das 2:1 von gestern Abend für den Serienmeister ein Achtungserfolg. In der Meisterschaft haben die Citizens überhaupt erst einmal verloren, im eigenen Stadion noch gar nie. Und in der laufenden Champions League wurden sie einzig von Schachtar bezwungen – ebenfalls auswärts und im bedeutungslosen letzten Gruppenspiel.

Immerhin: Raphael Wicky hat nun in den Gruppenspielen nicht nur José Mourinho und die United, sondern auch den anderen grossen Manchester-Club und Mourinhos grossen Rivalen Guardiola besiegt. In der Premier League wird der Name des Wallisers spätestens jetzt vielen geläufig sein. «Das kann ich mal meinen Kindern erzählen, dass ich den Mann mit der Glatze geschlagen habe», witzelte Wicky nach dem Schlusspfiff im Interview mit SRF. «Die Siege gegen Guardiola und Mourinho kann mir niemand mehr nehmen.»

Keine Auswirkung auf das Fünfjahresranking

Finanziell lohnt sich der zweite Coup des FC Basel nicht mehr. Die Uefa betrachtet ab den Achtelfinals das Hin- und Rückspiel prämienmässig als eine Partie – sie zahlt nur an den Club, der sich über die zwei Spiele gesehen durchsetzt. Während Basels 1:0-Erfolg im November über United in der Gruppenphase also noch standesgemäss mit 1,5 Millionen Euro entlöhnt wurde, gibt es für das 2:1 von gestern Abend nichts. Der erste bezwungene Riese hat sich für den FCB also noch weitaus mehr gelohnt. Manchester City zieht in den Viertelfinal ein und streicht so die ganzen 6,5 Millionen Euro Prämie dafür ein. Die Achtelfinal-Qualifikation war für Serienmeister Basel noch 6 Millionen Euro wert gewesen.

Zwar sammelte der FC Basel gestern weiter Punkte für den Uefa-Koeffizienten der Schweiz. In der Uefa-Fünfjahreswertung wird sich für die Schweiz damit aber nichts mehr ändern, das Saisonergebnis 2017/18 bleibt mit 6,5 Punkten kein überragendes und die Schweiz verbleibt auf dem 12. Platz. Einen Achtungserfolg erzielt der FCB dafür im Uefa-Club-Ranking der aktuellen Saison, wo er durch den gestrigen Sieg auf Rang 9 vorstösst – punktgleich etwa mit PSG und noch vor Porto.



(sr)