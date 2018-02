YB und Basel schielen nach Salzburg und Pilsen

Das Interesse der Schweizer Fussballfans ist dank dem FC Basel derzeit weiterhin auf die Champions League gerichtet. Rotblau schaffte sensationell den Einzug unter die 16 besten europäischen Teams und bestritt letzten Dienstag das Achtelfinal-Hinspiel gegen Manchester City.

Trotz des Ausscheidens von YB und Lugano aus dem Europacup lohnt es sich dennoch, auch die Europa League zu verfolgen, denn da entscheidet sich in den nächsten Wochen, wie viele Qualifikationsrunden der Schweizer Meister in der Saison 2018/19 für die Gruppenphase der Königsklasse absolvieren muss.

Gemäss der neuen Setzliste ist für die direkte Qualifikation für die CL-Gruppenphase Rang 10 in der 5-Jahres-Wertung erforderlich. Qualifiziert sich der diesjährige Gewinner der Königsklasse aber auch gleichzeitig über die nationale Liga, rutscht automatisch der Meister nach, der auf Platz 11 steht.

Die Ausgangslage

Die Schweiz, die mit der Teilnahme des FCB an den CL-Achtelfinals Holland auf Rang 13 verdrängt hat, belegt derzeit den 12. Platz. Vor der aktuellen EL-Runde lag Österreich mit Salzburg mit dem knappen Vorsprung von 0,05 Punkten vor den Schweizern. Also hauchdünn, allerdings haben die Ösis die einfachere Aufgabe in der Europa League als etwa Basel gegen ManCity. Um die Salzburger noch abzufangen, muss der FCB zwingend gegen ManCity punkten und dabei mehr Zähler holen als Salzburg im EL-Sechzehntelfinal gegen Real Sociedad San Sebastian.

Im Hinspiel (0:4) waren die Basler gegen die Mannschaft von Pep Guardiola chancenlos. Aber noch besteht ein Funke Hoffnung. Allerdings ein verschwindend kleiner Funke, denn der österreichische Meister hat in seinem Hinspiel am Donnerstag gegen die Basken auswärts (2:2) schon einen Punkt geholt.

Gefahr droht aus Tschechien und Griechenland

Sollte es nicht klappen, die Österreicher zu überholen, wäre es zumindest wertvoll, den 12. Rang zu sichern. So wäre dem Schweizer Cupsieger der Startplatz in der EL-Gruppenphase gesichert und dem Meister eine zusätzliche Qualifikationsrunde erspart.

Von den Holländern (derzeit 13.) droht keine Gefahr, da alle Teams aus den Europacups ausgeschieden sind. Gefährlich werden können aber Tschechien (14.) und Griechenland (15.), die noch jeweils mit einem Team in der Europa League vertreten sind.

Holt Pilsen zum Beispiel gegen den serbischen Meister vier Punkte mehr als der FCB (Sieg = 2 Punkte, Remis = 1 Punkt), fällt die Schweiz auf Rang 13 zurück. Scheidet Pilsen aus, ist die Gefahr gebannt. Im Hinspiel holten die Tschechen (1:1) auswärts gegen Partizan Belgrad einen Punkt. 1:1 spielte auch AEK Athen zu Hause gegen Dynamo Kiew.

(ete)