Alle jubeln Ronaldo zu, dann meldet sich Zlatan

Was so ein Tor doch auslösen kann. Die Real-Fans jubelten, die Juve-Fans applaudierten, die Teamkollegen und Trainer Zidane huldigten ihm, die Medien überboten sich mit Superlativen – und natürlich hatte es sich Cristiano Ronaldo nicht nehmen lassen, sich nach seinem wunderbaren Fallrückzieher im CL-Viertelfinal-Hinspiel bei Juventus Turin (3:0) in eine angemessene Pose zu werfen. Begeisterung allenthalben. Fast zumindest.

Zlatan Ibrahimovic sorgt neuerdings in Übersee für Furore. Seine Wortmeldungen sorgen jedoch auch in Europa weiterhin für Aufsehen. (Bild: AFP/Mark Ralston) Zlatan Ibrahimovic sorgt neuerdings in Übersee für Furore. Seine Wortmeldungen sorgen jedoch auch in Europa weiterhin für Aufsehen. (Bild: AFP/Mark Ralston) Bildstrecken Ibrahimovic nervt Schweden-Trainer Resultate und Tabellen

Aus Übersee meldete sich einer, der sich in Sachen Luftakrobatik ebenfalls bestens auskennt. Gegenüber ESPN sagte er zu Ronaldos Kunststück: «Das war ein schönes Tor. Aber er sollte es aus 40 Metern versuchen.» Natürlich kamen diese Worte aus dem Mund von Zlatan Ibrahimovic, der am Samstag ein spektakuläres Debüt für LA Galaxy gegeben hatte.



Das vierte Tor schlägt alles



Der schwedische Stürmerstar spielte in seiner typischen Art auf sein unfassbares Tor an, das er im November 2012 gegen England erzielt hatte. Nach einer missratenen Kopfball-Abwehr von Keeper Joe Hart vor dem Strafraum wuchtete er den Ball aus über 30 Metern per Fallrückzieher ins Netz (siehe Video oben). Es war sein vierter Treffer an diesem Abend, der den 4:2-Sieg der Nordländer besiegelte.

(kai)