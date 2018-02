«Sie meinen, ich mache hier auch noch Langlauf»

Philippe Furrer, kaum sind Sie anstelle des verletzten Raphael Diaz Captain, läuft es bei der Nati wie geschmiert...

Philippe Furrer: Ich habe ihn vermisst, den richtigen Captain. Er ist mein Zimmerkollege und mein guter Freund. Aber es war ein geiler Match gegen Südkorea.

Zu Beginn sah es nicht so aus, als könntet Ihr hier am Ende mit einem 8:0-Kantersieg vom Eis gehen.

Das ist so. Wir waren uns bewusst, dass dies zu Beginn ein hartumkämpfter Match wird. Aber wir wollten heute den Fokus auf uns richten und das ist uns gut gelungen. Wir waren von Anfang an mit voller Energie da und konnten Südkorea unser Spiel aufzwingen. Zu Beginn verwerteten wir die Chancen nicht, aber wird haben immer weiter gedrückt und nie damit aufgehört.

An Weltmeisterschaften habt Ihr oft Probleme mit Mannschaften dieser Kategorie. Weshalb heute nicht?

Heute war Reaktions-Tag. Das hat man auch gespürt in der Garderobe. Wir waren nicht zufrieden mit dem ersten Spiel gegen Kanada, wo wir wirklich nicht gut gespielt haben. Diese Hässigkeit und dieser Frust darüber hat noch mehr Energie gebracht. Ich glaube es ging heute nicht darum, wer der Gegner ist, sondern wie wir reagieren.

Der Druck auf das Team ist vor diesem zweiten Match massiv gestiegen, oder?

Ja, aber wir konnten damit umgehen. Wir haben eine Mannschaft mit viel Charakter. Im ersten Spiel waren wir nicht uns, aber wir wollen uns sein. Und wir wollen immer besser werden, in jedem Spiel, jedem Drittel, jedem einzelnen Einsatz.

Sie haben auf Facebook gepostet, dass Sie stolz sind, ein Teil dieser Mannschaft zu sein. Was genau macht Sie denn so stolz?

Es macht mich stolz, dass wir hier eine tolle Charaktermannschaft haben und dass ich es in dieses Team geschafft habe. Es ist nie selbstverständlich, in ein solche Mannschaft zu kommen. Wir haben eine coole Gruppe, einen mega coolen Coachingstaff und ein gutes Management dahinter, die sich alle in die gleiche Richtung bewegen und das macht Freude. Nur schon jedes Training hier ist eine Freude.

Was bekommen Sie ausser dem Eishockeyturnier von den Olympischen Spielen im Allgemeinen mit?

Ich bekomme es immer mit, wenn es Medaillen gibt, da kriegen wir jeweils auch ein SMS und wir verfolgen auch die anderen Schweizer Teams und Einzelsportler mit. Olympische Spiele sind immer sehr speziell. Es ist cool, mit anderen Sportlern hier im Olympischen Dorf leben zu dürfen. Schade, dass heute das Eishockey-Team der Frauen die Halbfinals verpasst hat. Wir haben natürlich auch mit ihnen mitgefiebert. Jetzt wollen wir uns bemühmen, dass wir ein besseres Resultat hinbekommen.

Sie sind an der Eröffnungsfeier offenbar auf einen Namensvetter gestossen, den Schweizer Langlauftrainer Philip Furrer.

Ja, das war lustig. Er kam zu mir, zeigte auf seine Akkreditierung und sagte zu mir, ich solle mal seinen Namen anschauen. Da war ich dann schon sehr erstaunt. Doch das ist noch nicht alles. Es wurde offenbar irgendwo eine Story geschrieben, in der es hiess, dass der Eishockeyaner Philippe Furrer auch noch Langlauf-Wettkämpfe bestreitet. Diese muss ich mir dann noch irgendwie beschaffen (lacht).

W0 denn das?

Irgendwo in Skandinavien soll das gewesen sein.

Das sind jetzt Ihre zweiten Olympischen Spiele. Was sind die Unterschiede zu den ersten in Vancouver 2010?

Vancouver in Bezug auf Eishockey war natürlich einmalig, dies kann man mit Südkorea nicht vergleichen. Was dort in der Stadt abging, mit all diesen Superstars, das war schon noch eine Spur anders. Für mich persönlich war es so, dass ich nach Sotschi 2014, wo ich verletzungsbedingt nicht dabei sein konnte, dieses olympische Klima unbedingt nochmals erleben wollte. Dies war für mich ein riesiger Ansporn und jetzt wo ich da bin, merke ich einfach wie schön das ist.

Noch ein Wort zu Tschechien, dem nächsten Gegner.

Ich bin überzeugt, dass wird ein ganz enges Spiel und ein Riesenfight. Für uns ist wichtig, dass wir auch gegen Tschechien punkten.