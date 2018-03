Ambühl ist an der WM nicht dabei

Wenn die Schweizer Eishockeyaner die A-WM in Dänemark bestreiten, wird ein Leistungsträger fehlen. Der Davoser Stürmer Andres Ambühl spielt nicht mit. «Swiss Ice Hockey hat in Absprache mit dem HC Davos entschieden, ihm nach dieser langen Saison (inklusive Cupfinal, CHL und Olympische Spiele) sowie einer Verletzung im Playoff-Viertelfinal, eine WM-Pause zu verschaffen», schreibt der Verband in einer Medienmitteilung. Der kämpferisch vorbildliche Ambühl machte die letzten 14 Weltmeisterschaften.

Des weiteren haben Zugs Goalie Tobias Stephan sowie HCD-Verteidiger Félicien Du Bois ihren Rücktritt aus dem Nationalteam gegeben. Beide Spieler sind 34-jährig.

Patrick Fischer und sein Coaching-Staff haben zum Auftakt der WM-Vorbereitung zwei Torhüter, sechs Verteidiger und zwölf Stürmer aufgeboten – darunter mit Joren Van Pottelberghe (HC Davos), Tobias Geisser (EV Zug) und Miro Zryd (SCL Tigers) drei Newcomer im A-Nationalteam. Die bereits verfügbaren Nationalspieler der ausgeschiedenen Playoff- und Playout-Mannschaften bestreiten ein fünftägiges Trainingscamp in Kloten (2. April) und Pribram (CZE), wo sie zwei Mal auf Gastgeber Tschechien treffen (4. und 5. April).

Das erste Aufgebot für das Camp in Tschechien. Torhüter (2): Gilles Senn (HC Davos), Joren Van Pottelberghe (HC Davos). Verteidiger (6): Lukas Frick (Lausanne HC), Tobias Geisser (EV Zug), Joël Genazzi (Lausanne HC), Romain Loeffel (Genève-Servette HC), Claude-Curdin Paschoud (HC Davos), Miro Zryd (SCL Tigers). Stürmer (12): Yannick-Lennart Albrecht (SCL Tigers), Enzo Corvi (HC Davos), Dominic Lammer (EV Zug), Lino Martschini (EV Zug), Damien Riat (Genève-Servette HC), Matthias Rossi (HC Fribourg-Gottéron), Sven Ryser (Lausanne HC), Dario Simion (HC Davos), Reto Suri (EV Zug), Jöel Vermin (Lausanne HC), Samuel Walser (HC Davos), Jeremy Wick (Genève-Servette HC). Das Nationalteam spielt am 4. und 5. April zweimal gegen Tschechien (jeweils um 17.00 Uhr in Pribram).

(fal)