Als Fäuste flogen und Blut floss

WM 2015 in Prag, Vorrunde, Schweiz – Deutschland 1:0: Wegen einer Startpleite gegen Österreich war die von Glen Hanlon gecoachte Nati im zweiten Spiel gegen Deutschland schon unter Druck. Schliesslich erlöste Denis Hollenstein nach schöner Vorarbeit von Damien Brunner in der 53. Minute die Schweizer Fans. Vom aktuellen Olympia-Team waren neben Hollenstein, Leonardo Genoni, Patrick Geering, Eric Blum, Andres Ambühl, Simon Bodenmann, Cody Almond und Reto Schäppi mit von der Partie.

WM 2014 in Minsk, Vorrunde: Schweiz – Deutschland 3:2: Der Start in die letzte WM unter Sean Simpson missriet total. Nach drei Niederlagen zum Auftakt geriet die Nati kurzzeitig gar in Abstiegsgefahr und die Partie gegen Deutschland wurde zum Schicksalsspiel. Schliesslich setzte sich die Schweiz in einem Zitterspiel auf tiefem Niveau knapp durch, Damien Brunner, Denis Hollenstein und Kevin Romy waren die Torschützen. Vom aktuellen Olympia-Team waren neben Hollenstein, Dominik Schlumpf, Eric Blum, Thomas Rüfenacht, Andres Ambühl, Simon Moser und Reto Schäppi im Einsatz.

WM 2010 in Mannheim, Viertelfinal: Schweiz – Deutschland 0:1: Die Schweiz flog im ersten Turnier unter Sean Simpson durch das Turnier und gewann ihre ersten vier Spiele. Entsprechend galt sie für den Viertelfinal gegen Deutschland als leichter Favorit. Doch es kam anders, der WM-Gastgeber gewann diesen Abnützungskampf durch ein Tor von Philip Gogulla 1:0. Nach dem Schlusspfiff kam es zu wüsten Szenen, so gerieten unter anderem der Schweizer Verteidiger Timo Helbling und der deutsche Assistenztrainer Ernst Höfner aneinander und es floss Blut. Von der Olympia-Mannschaft 2018 erlebten dies damals Félicien Du Bois und Andres Ambühl hautnah mit.

WM 2009 in Bern, Vorrunde: Schweiz – Deutschland 3:2 n.V.: An der Heim-WM mussten die Eisgenossen in einem Spiel mit vielen Emotionen eine Extraschicht schieben, um zum Sieg zu kommen. Roman Wick und Mathias Seger trafen in der regulären Spielzeit für die von Ralph Krueger gecoachte Nati, den zusätzlichen Punkt in der Verlängerung fuhr schliesslich Mark Streit mit einem abgefälschten Distanzschuss ein. Damals von der aktuellen Olympia-Mannschaft schon dabei: Ebenfalls Félicien Du Bois und Andres Ambühl.

Olympische Spiele 2006 in Turin, Vorrunde: Schweiz – Deutschland 2:2: Lange ist es her, seit die Schweiz und Deutschland letztmals an Olympia aufeinandertrafen. Damals gab es im Eishockey noch Unentschieden und ein solches erspielten sich die beiden Nachbarländer in Turin am Tag nach dem historischen 2:0-Sieg gegen Kanada. Für die Tore der Mannschaft von Ralph Krueger sorgten Flavien Conne und Paul DiPietro, der schon gegen die Kanadier zweimal getroffen hatte. Damals auf dem Eis dabei: Keiner der aktuellen Spieler, aber der heutige Nationaltrainer Patrick Fischer.

Fazit: Eine ganz enge Kiste war es in den Spielen gegen Deutschland immer, mehr als ein Tor Unterschied gab es an den grossen Turnieren in den letzten zwölf Jahren nie. Genau so könnte es daher auch beim Qualifikationsspiel für die Viertelfinals am Dienstag in Gangneung (13.10 Uhr Schweizer Zeit) kommen, wenn es für die beiden Teams um alles oder nichts geht. Zum Glück ist Denis Hollenstein im aktuellen Schweizer Team, der bei den letzten beiden Siegen der Nati (WM 2014 und 2015) jeweils ein Tor schoss.