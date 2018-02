Hockey-Nati findet die Olympia-Matratzen zu hart

Bei der Vorbereitung der Eishockey-Nati auf ihr erstes Spiel am Donnerstag gegen Kanada verläuft alles nach Plan. «Wir konnten beim Trainingslager in Goyang, abseits des Rummels perfekt arbeiten», sagt Nationaltrainer Patrick Fischer. Zudem sind alle Spieler fit, keiner verletzt oder krank.

Drei Spieler brauchen auf jeden Fall eine neue Matratze

Ein kleines Problem traf die Mannschaft dann bei ihrem Einzug in der Nacht auf Montag im olympischen Dorf an. Die Standard-Matratzen in den Zimmern sind hart und für einige Spieler, «die schwerer sind, unter Rückenproblemen leiden oder schon etwas älter sind, zu hart», erklärte Raeto Raffainer, Head of Nationalteams bei Swiss Ice Hockey.

Deshalb ist nun eine südkoreanische Shopping-Tour angesagt. «Acht Spieler empfinden ihre Matratzen als hart und drei von ihnen brauchen auf jeden Fall eine andere», sagt Raffainer. Um welche drei Spieler es sind handelt, will er allerdings nicht verraten. Im Gespräch mit Vertretern anderer Nationen hat Raffainer festgestellt, dass sie dieselben Sorgen mit den koreanischen Betten haben und auch sie sich Nachschub beschaffen.

Nun werden in Südkorea Bettencenter abgeklappert

Die Schweizer haben nun von ihren lokalen koreanischen Helfern vier Adressen von Bettencentern bekommen. Diese wird Teammanager Bruno Suri nun mit ihnen aufsuchen und nach besseren und vor allem weicheren Lösungen suchen. Ob Swiss Ice Hockey oder Swiss Olympic die zusätzlichen Kosten berappen muss, ist unklar. «Das ist sekundär. Mich interessiert primär, dass unsere Spieler fit sind.»

Kein Probleme mit den Matratzen im olympischen Dorf hat Eric Blum. «Dank meiner asiatischen Wurzeln bin ich es gewohnt, auf härteren Matratzen zu schlafen. Für mich ist es gut. Ich kann mir jedoch gut vorstellen, dass es Spieler gibt, für die es zu hart ist», sagt der SCB-Verteidiger mit japanischen Wurzeln.