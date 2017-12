«Das möchte ich nicht noch einmal erleben»

Der 31-jährige SCB-Verteidiger schrieb gestern so etwas wie ein Stück Schweizer Eishockeygeschichte. Sein Tor zum 1:0 gegen Dinamo Riga nach lediglich 90 Sekunden war der erste Treffer der Nati am Davoser Traditionsturnier seit 38 Jahren. So lange ist es her, seit die Schweiz letztmals ihre Aufwartung machte. «Das wusste ich nicht, aber das freut mich natürlich», gibt sich Blum überrascht.

Die Schweizer Auswahl gegen Riga, dieses 6:1. Es war ein Schaulaufen, wie es perfekt zum Spengler-Cup passt. Zu gut war die Schweiz und zu schwach der Gegner. Kurz: es war Party-Hockey in der Davoser Eishalle, die in der Altjahreswoche traditionell mit vielen bierseeligen Fans bevölkert wird.

Aber Blum und seinen Teamkollegen ist im Bündner Wintersportort nicht nach Party zu Mute. Es geht um viel, sehr viel. Blum kämpft in diesen Tagen um einen Platz im Olympia-Team 2018 für Pyeongchang.

2014 nach der Eröffnungsfeier heimgeschickt

Auf die Frage, ob er eine Ahnung habe, wo er in der Teamhierarchie stehe, entgegnet der Schweiz-Japaner: «Nein, überhaupt nicht, ich habe da keine Informationen. Beeinflussen kann ich dies ohnehin nur mit meiner Leistung. Darauf ist auch mein Fokus ausgerichtet.»

Eric Blum durfte vor knapp vier Jahren die Reise an die Olympischen Spiele in Sotschi mitmachen, war 2014 auch bei der Eröffnungsfeier dabei, fiel aber danach dem letzten Cut zum Opfer. Er musste wieder aus dem Olympiadorf ausziehen, noch bevor das Turnier begann.

«Das war ein zweischneidiges Schwert. Einerseits war es schön, das mal zu sehen und bei der Eröffnungsfeier dabei zu sein. Andererseits war es extrem bitter, dann doch nicht zu spielen und heimreisen zu müssen», erinnert sich der viermalige WM-Teilnehmer und Silberheld von 2013. «Das möchte ich so nicht noch einmal erleben», sagt Blum denn auch offen und ehrlich.

Untersander/Blum als Olympia-Duo?

Erleben möchte er aber unbedingt die Olympischen Spiele in der kompletten Ausführung. «Das ist das, was mir in meiner Karriere noch fehlt. Und man muss auch realistisch sein – in meinem Alter kann jede Chance die letzte sein.»

Schlecht ist Blums Ausgangslage in diesem Olympia-Winter nicht. Gegen Dinamo Riga spielte er an der Seite von SCB-Kollege Ramon Untersander, mit dem er auch im Club oftmals zusammen ein Duo bildet. Untersander dürfte für Pyoengchang gesetzt sein und Nationaltrainer Patrick Fischer hat zuletzt betont, dass es für ihn ein Vorteil sei, wenn ein Verteidiger-Paar eingespielt ist und die Automatismen greifen.