«Selektion ist wichtiger als Spengler-Cup»

Nati-Coach Fischer hatte vor der Final-Partie am 91. Spengler-Cup betont, dass man sich für das Olympia-Duell gegen die Kanadier am 15. Februar in Pyeongchang ein gutes Gefühl holen wolle. Das ging schief. Seine Spieler verzweifelten an Kanada-Keeper Kevin Poulin und ihrer schlechten Chancenverwertung.

Hatten sie zuvor im Turnier 17 Tore erzielt, brachten sie im Final keines mehr zu Stande und verloren mit 0;3. «Heute waren wir nicht kaltblütig genug, in den anderen Spielen waren wir es», so Fischer. Er trauerte vor allem den Chancen im zweiten Drittel nach: «Es war womöglich unser bestes Drittel im gesamten Turnier und trotzdem verloren wir es mit 0:2. Aber das ist Sport.»

Fischers Argumente

Dass Fischer im Finalspiel auf seine offensiv kreative und eingespielte Flügelzange Denis Hollenstein/Vincent Praplan verzichtete, war eine Überraschung. Und man muss sich fragen, ob Fischer damit den erstmaligen Spengler-Cup-Sieg einer Schweizer Nationalmannschaft fast fahrlässig aufs Spiel setzte.

«Es war von Anfang an klar, dass wir rotieren werden. Doch ich hätte sie auch einsetzen können, wenn ich gewollt hätte. Aber ich wollte sehen, ob die anderen Spieler bereit sind, ihre Leaderrollen einzunehmen.» Fischer deklarierte denn auch seine Prioritäten deutlich: «Die Olympia-Selektion ist wichtiger als der Turniersieg am Spengler-Cup.»

«Wir haben hier gute Spiele gemacht»

Captain Raphael Diaz befand die Turnierwoche in Davos trotz der Final-Niederlage als geglückt. «Wir haben hier gute Spiele gemacht. Schade, dass wir gegen Kanada unsere Chancen nicht verwerten konnten und dann in Konter gelaufen sind. Denn im zweiten Drittel haben wir eigentlich so gespielt, wie wir auch an den Olympischen Spielen spielen wollen – mit viel Speed und Druck aufs Tor.»

Stürmer Reto Schäppi lobte den Zusammenhalt der Mannschaft während dem ganzen Turnier: «Das war eine Super-Truppe und wir haben ein gutes System. Alle arbeiten hart und können dieses spielen. Es gibt viele gute Sachen, die wir aus Davos mitnehmen können.» Den Konkurrenzkampf um die Olympia-Plätze habe man schon gespürt, so Schäppi: «Jeder wollte eine gute Visitenkarte abgeben. Doch Konkurrenzkampf ist für Eishockeyspieler nichts Neues, das kennt jeder schon seit den Junioren. Und jeder weiss auch, dass er allein nichts ausrichten kann und es nur zusammen geht.»