Fischer wurde von seinem Bauchgefühl verlassen

Eine 8:0-Party gegen Südkorea war schon alles. Daneben gab es nur Pleiten und mit dem Out in der Qualifikation zu den Viertelfinals gegen Erzrivale Deutschland zum Schluss auch noch die Höchststrafe. Statt einer Olympia-Medaille, die intern insgeheim angestrebt wurde, weil die NHL-Stars nicht dabei sind, gibt es nun Häme.

Hinterfragen muss man nach dem Olympia-Debakel primär die Verbandsführung. Ohne Not haben sie vor Weihnachten den Vertrag mit Nationaltrainer Patrick Fischer vorzeitig um zwei Jahre verlängert. Ohne, dass dieser die gute letzte WM in einem der beiden Turniere in dieser Saison (Olympia, WM) bestätigen muss.

Vertragsverlängerung wird dem Verband um die Ohren geschlagen

An dieser Stelle sei nicht gesagt, dass Fischer der falsche Mann für diesen Job ist. Überhaupt nicht. Er ist ein junger, dynamischer, moderner Coach und ein glänzender Verkäufer des Schweizer Eishockeys. Auch hat er als Schweizer ein effektives Interesse daran, das Schweizer Eishockey langfristig besser zu machen. Diesbezüglich entwickelt er auch immer wieder gute Ideen.

Aber einen Freifahrtschein hätte man ihm trotzdem nicht geben dürfen. Dass der Verband dies tat, wird ihm nun um die Ohren geschlagen und zu verantworten hat dies Swiss Ice Hockey ganz allein. Die Wahrscheinlichkeit, dass Köpfe rollen werden, ist trotzdem gering.

Im wichtigsten Turnier war die Mannschaft auf einem schlechten Level

Was muss sich Fischer vorwerfen lassen? Vielleicht, dass er es nicht geschafft hat, die Mannschaft im wichtigsten Turnier auf ein einheitlich gutes Level zu bringen. Dass das Powerplay einmal mehr nicht funktionierte. Und dass zu viele Spieler nicht in der Lage waren, seinen Gameplan umzusetzen.

Eine grosse Stärke von Fischer ist eigentlich, dass er ein gutes Gespür für die Mannschaft hat. Doch dieses Mal hat ihn sein Bauchgefühl offensichtlich im Stich gelassen. Er hatte zu viele Spieler dabei, die nicht in Form sind, die die für sie vorgesehene Rolle so nicht ausfüllen konnten und dadurch zur Hypothek für die Mannschaft wurden.

Oder müssen wir ganz einfach akzeptieren, dass wir in Tat und Wahrheit nicht besser sind? Über einzelne Personalien lässt sich immer diskutieren und bestimmt hätten Joël Genazzi statt Félicien Du Bois und Tanner Richard anstelle von Cody Almond hierhin gehört, aber grundsätzlich stellt der Kern dieses Teams die aktuell besten Schweizer Spieler in der National League.

Nach dem Olympia-Aus am Scheideweg

Vielleicht war es auch ein Trugschluss zu glauben, dass unsere Chancen ohne die NHL-Spieler steigen. Die grossen Schweizer Spielerpersönlichkeiten und Ausnahmekönner wie Roman Josi, Nico Hischier, Nino Niederreiter oder Kevin Fiala spielen nun einmal aus einem bestimmten Grund in Nordamerika. Weil sie die Besten unseres Landes sind. Wir haben nicht die Breite der Schweden, Finnen oder Russen und können solche Absenzen im Gegensatz zu ihnen offensichtlich nicht auffangen.

Die Nati befindet sich nach dem bitteren Olympia-Aus nun an einem Scheideweg, denn mit der Niederlage gegen Deutschland ist ein Vierjahresplan zu Ende gegangen. Jonas Hiller hat bereits seinen Rücktritt aus dem Nationalteam erklärt. Gibt es noch weitere? Erst jetzt wird sich zeigen, ob die Spieler Fischer mit gleich viel Enthusiasmus ins Nationalteam folgen wie bis anhin, auch ohne ein bevorstehendes Olympia-Turnier vor Augen.