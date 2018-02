Von der 2. Liga an die Olympischen Spiele

Unfassbar, aber wahr: Vor sieben Jahren spielte Enzo Corvi noch beim EHC Chur in der 2. Liga. In der Zwischenzeit hat es der Stürmer nicht nur beim HC Davos zum dominanten Stürmer in der National League geschafft, sondern auch in die Nationalmannschaft und an die Olympischen Spiele.

«Es ist schon unglaublich. Als ich damals noch in der 2. Liga spielte, hätte ich nie gedacht, dass ich es eines Tages an ein Olympia-Turnier schaffe. Desalb geniesse ich es umso mehr», sagt der Bündner.

«Ich muss mutiger spielen und mehr kreieren»

Allerdings: Seine ausserordentlichen Fähigkeiten so ausspielen wie in der nationalen Meisterschaft kann Corvi auf diesem Level (noch) nicht. Er selbst sagt dazu: «Es ist mein erstes grosses Turnier. Persönlich bin ich eigentlich zufrieden mit dem, was ich mache. Aber ich muss den Puck noch mehr verlangen, mutiger spielen und mehr kreieren. Gegen Deutschland werde ich das wieder versuchen und mein Bestes geben, um dem Team helfen zu können, den Match zu gewinnen.»

Zum Schicksalsspiel am Dienstag (13.10 Uhr Schweizer Zeit) in der Viertelfinal-Qualifikation meint er: «Wir haben gegen Deutschland in der Vorbereitung gespielt. Obwohl wir zwei Drittel überlegen waren, haben wir verloren (1:2 nach Verlängerung, Red.). Doch wir wissen, wie sie spielen, und nun gibt es für uns nichts anderes mehr als den Sieg.»

Den Tank auffüllen und Vollgas geben

Corvi sagt, dass es wichtig sei, am spielfreien Montag den Tank aufzufüllen, «denn gegen die Tschechen waren wir bis fast zum Schluss dran, haben alles gegeben und viel Benzin verbraucht. Wir werden gegen die Deutschen Vollgas geben.»

Helfen würde es der Nati zweifellos, wenn das Überzahlspiel besser funktionieren würde. Gegen die Tschechen hat dieses Manko die Schweizer einen möglichen Punktezuwachs gekostet. «Ich weiss auch nicht recht, woran es liegt», sagt der 25-Jährige, der im Powerplay viel Eiszeit erhält, zum Schwachpunkt, der im Nationalteam nicht neu ist. «Wir kommen zwar zu Abschlüssen, aber der Puck will nicht ins Tor. Aber irgendwann wird die Scheibe reinfallen und wir werden das Glück auf unsere Seite ziehen.»

Hoffentlich geschieht dies noch auf südkoreanischem Boden, denn sonst sind die Olympischen Spiele für die Nati vorbei.



Die Eishockey-Nati im Olympia-Check. (Video: Tamedia)