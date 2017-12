Zwei geprügelte Hunde als schnittigste Waffe der Nati

Man stelle sich vor, die wichtigsten zwei Offensivkräfte der deutschen Fussball-Nationalmannschaft an der WM 2018 würden beim abgeschlagenen Bundesliga-Tabellenletzten 1. FC Köln spielen. Unmöglich! Aber genau diese Ausgangslage besteht bei der Schweizer Eishockey-Nationalmannschaft vor den Olympischen Spielen 2018 in Pyeongchang.

Vom Tabellenkeller in den ersten Nati-Sturm

Obwohl sie beim 4:0-Sieg gegen Hämeenlinna für einmal ohne Treffer blieben – die Flügelzange Denis Hollenstein/Vincent Praplan ist zweifellos die schnittigste und kreativste Angriffswaffe im Team von Patrick Fischer. Das zeigen sie derzeit am Spengler-Cup im ersten Nati-Sturm, aber bewiesen sie vor allem auch im Mai an der WM in Paris. Als eingespieltes Duo aus ihrem Club.

Doch eben, das mit ihrem Club ist so eine Sache. Denn dieser heisst im Fall von Hollenstein und Praplan EHC Kloten ist das abgeschlagene Schlusslicht der National League. Dass die Rote Laterne zwei der wichtigsten Nati-Spieler stellt, ist schon enorm speziell und gewöhnungsbedürftig.

«Wir müssen härter arbeiten als alle anderen»

«Ihre Situation im Club tat mir zwar leid, denn diese ist nicht schön, aber Sorgen um sie habe ich mir nie gemacht. Das sind Profis», sagt Nationaltrainer Patrick Fischer über Hollenstein/Praplan. «Die Spiele hier in Davos sind sicher gut für sie. Sie kreieren viel, sind derzeit aber sicherlich noch nicht dort, wo sie sein müssen. Dies wissen sie selbst.»

Dies bestätigt auch Hollenstein, indem er sagt, «Was Praplan und ich nun primär zu tun haben, ist jeden Tag hart arbeiten, härter als alle anderen. Das versuchen wir auch in der Nati. Voraus gehen und zusammen gehen mit unseren Linienkollegen und der ganzen Mannschaft. Wir sind eine Einheit von 25 Spielern und das einzige, was zählt, ist dass wir hier gute Leistungen abliefern.»

Auch privat eng befreundet



Der 28-Jährige sagt aber auch: «Die Situtation in Kloten ist derzeit nicht einfach, das wissen wir alle. Aber wir müssen dran bleiben. Es ist hart und wird hart, aber ich bin zuversichtlich, dass wir im neuen Jahr stark zurück kommen und einen guten Januar zeigen werden.»

Ein Schlüssel dafür sind natürlich er und Praplan. Und im Februar sollen sie dann auch die Nati in Südkorea auf die Erfolgsspur führen. «Wir spielen nun schon so lange zusammen, das macht es natürlich schon einfacher. Ich kenne die Laufwege von Praplan, weiss genau, was er nun als nächstes tut und wo er den Puck hinspielt. Auch privat sind wir gut befreundet.»

Am Spengler-Cup mit Cunti statt Haas



Am Spengler-Cup ist Luganos Luca Cunti ihr Center. «Mit ihm habe ich schon früher zusammen gespielt. Wir sind alle drei ähnliche Spielertypen», so Hollenstein. Für Olympia ist jedoch der derzeit noch verletzte SCB-Stürmer Gaëtan Haas in der in der Favoritenrolle für diese Position. «Spass haben wir mit Beiden. Patrick Fischer entscheidet, wer zwischen uns spielt», gibt sich Hollenstein neutral.

Einer, der vom souveränen Leader SCB kommt, kann als Mittelachse für die zwei geprügelten Kloten-Hunde als Stabilisator in der Mittelachse so schlecht nicht sein.