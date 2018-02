«Ich kann das einfach nicht glauben. Ich war überzeugt, dass es gut kommt, nachdem uns endlich der Ausgleich gelang. Wir drückten und drückten, doch dieses zweite Tor wollte einfach nicht fallen», beschrieb Furrer die Partie aus seiner Sicht und wiederholte noch einmal: «Mir fehlen schlicht die Worte.»

Man könne der Mannschaft im Vergleich zu den Partien zuvor nicht vorwerfen, dass sie nicht bereit gewesen sein, befand der Lugano-Verteidiger, «wir haben alles gegeben, aber es sollte nicht sein. Dies ist eine der allerschlimmsten Niederlagen in meiner Karriere.»

«Wir kamen nicht annähernd an unser Potenzial heran»

Auch Andres Ambühl erklärte: «Das ist eine Riesenenttäuschung. Wir haben permanent Druck gemacht, aber das zweite Tor kam einfach nicht und in der Verlängerung war dann eben alles wieder offen.» Zum gesamten Olympia-Auftritt meinte der HCD-Stürmer: «Wir haben kein gutes Turnier gespielt und sind früh ausgeschieden. Das ist unbefriedigend.»

Nati-Trainer Patrick Fischer sprach nicht lange um den heissen Brei herum: «Wir haben uns für dieses Turnier viel vorgenommen, aber wir haben versagt! Wenn es uns gelingt, unser Potenzial abzurufen, dann reden wir hier um die Medaillen mit, aber wir kamen leider nicht annähernd an dieses heran.»

«Unser Powerplay war nicht schlecht, es war grottenschlecht»

Als Hauptübel ortete Fischer das Powerplay: «Es war nicht nur schlecht, es war grottenschlecht. Weshalb das so war, ist schwer zu sagen, die meisten Spieler spielen in ihren Clubs ja auch Powerplay.» Auch bemängelte der Zuger, dass «an der letzten WM in Paris viele über ihrem Niveau gespielt haben und nun zu viele darunter.» Ob er deswegen sein Olympia-Kader anders zusammenstellen würde, wenn er nochmals könnte, konnte Fischer indes nicht sagen.

Ein Problem ist für Fischer, wie auch für Nationalteams-Direktor Raeto Raffainer, dass die Liga bis anfangs Februar einen sehr intensiven Spielplan durchboxte. «Es soll keine Ausrede sein, aber viele Spieler kamen ausgelaugt aus ihren Vereinen und wir mussten sie zuerst aufpäppeln, bevor wir richtig loslegen konnten», so Fischer. Raffainer erklärte dazu: «Wir müssen die Liga anfragen, ob wir die Spieler in Zukunft vor Olympischen Spielen schon Mitte Januar zusammenziehen können. So wie sie es beispielsweise in Russland getan haben.»

«Wir werden wegen eines schlechten Resultats nicht alles hinterfragen»



Dass nun Kritik aufkommen wird, dass der Vertrag mit Patrick Fischer von Swiss Ice Hockey schon vor Weihnachten bis 2020 verlängert wurde, kann Raffainer nachvollziehen, ändert jedoch nichts an seiner Sichtweise: «Wir werden wegen eines schlechten Resultats nicht alles hinterfragen. Wir sind seit zweieinhalb Jahren auf einem guten Weg hinsichtlich der Art und Weise, wie wir Eishockey spielen wollen. Wir möchten die spielerischen Elemente fördern und dafür ist Patrick Fischer der richtige Mann.»

Es sei nun wichtig, die richtigen Schlüsse aus der Analyse der Olympischen Spiele zu ziehen, erklärte Raffainer weiter, «denn in zweieinhalb Monaten beginnt bereits die WM. Und die wird in einem Olympia-Jahr knüppelhart.»