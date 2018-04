«Und dann nahmen wir Hiller aus dem Spiel»

Cunti gab am vergangenen Donnerstag auf SRF ein spektakuläres, für das eigentlich von Floskeln geprägte Playoff nicht ganz alltägliches Interview. Nach dem 0:2-Rückstand in der Halbfinal-Serie sagte er doch tatsächlich: «Biel wird dann schon noch einbrechen.»

Inzwischen steht es in der Serie nach zwei Siegen in Folge von Lugano 2:2, und Cunti scheint ein Prophet zu sein. Biel ist zuletzt tatsächlich eingebrochen. Und da holte sich SRF den Zürcher im Lugano-Dress am Ostermontag gleich nochmals vor die Kamera.

«Wir werden versuchen, sie Schritt für Schritt kaputtzumachen!»

Es gab vom Stürmer nach dem 5:1-Sieg erneut nichts Alltägliches zu hören: «So zu spielen, ist das Rezept gegen sie. Und dann haben wir noch Hiller aus dem Spiel genommen, was ein Vorteil für uns war, denn der Ersatzgoalie, den sie haben, ist sicher nicht gleich wie Hiller.»

Interviewer Claude Jaggi insistierte, wollte wissen, ob Grégory Hofmann absichtlich auf die Maske von Jonas Hiller gezielt hatte. Der Bieler Keeper musste kurz nach dem Abschuss mit Kopfschmerzen vom Eis und sich durch den unerfahrenen Elien Paupe ersetzen lassen. Anschliessend brachte Lugano mit drei Toren den Sieg ins Trockene.

Cunti darauf: «Nein, also ich weiss es nicht. Hofmann hat einen guten Schuss und ihn halt am Kopf getroffen.» Und dann gab es gleich noch die nächste Drohung an den EHC Biel: «Wir werden versuchen, sie Schritt für Schritt kaputtzumachen!» Luca Cunti sorgt in diesem Playoff für einiges Aufsehen.

Fey fällt aus – und Hiller?

In der Tat läuft plötzlich vieles gegen das Überraschungsteam. Die Seeländer haben nicht nur die Serie aus der Hand gegeben, sondern auch ihren Star-Goalie Hiller und ihren starken Verteidiger Kevin Fey verloren. Bei Fey (Knieverletzung?) scheint eine baldige Rückkehr unwahrscheinlich. Und wie sieht es bei Hiller aus? «Es ist noch zu früh, um eine Prognose abzugeben», erklärte Biels Sportchef Martin Steinegger nach dem Spiel.

